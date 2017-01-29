Олег Знарок: СКА расслабился в третьем периоде матча с «Трактором»

Главный тренер СКА Олег Знарок поделился впечатлениями от матча регулярного чемпионата КХЛ против «Трактора» (5:3).

– В третьем периоде расслабились, стали недорабатывать в обороне, поэтому игра получилась смазанной.

– Николай Прохоркин вышел в первом звене, сделал дубль. Как бы вы оценили его?

– Вы уже и сами оценили.

– Оцените перспективы Архипа Неколенко.

– Он даже момент создал, хотя и не доработал немного: надо было вылезать на ближнюю штангу. Неплохо смотрелся, хоть и сыграл немножко. А в дальнейшем – видно будет, - приводит слова Знарка корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, в матче регулярного чемпионата КХЛ СКА дома победил «Трактор» со счетом 5:3. За петербургский клуб дубль оформил Николай Прохоркин, также отличились Вадим Шипачев, Никита Гусев и Евгений Кетов, в составе гостей шайбы забросили Иржи Новотны, Кирилл Кольцов и Артем Пеньковский.

После 55 игр подопечные Олега Знарка идут на первом месте в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 127 очков. Челябинцы на Востоке, проведя на одну встречу больше, занимают четвертую строчку с 87 очками.

Следующий матч СКА проведет 1 февраля в Уфе против «Салавата Юлаева», «Трактор» в этот же день примет ЦСКА.