Анвар Гатиятулин: «Трактор» в матче против СКА при счете 0:5 не опустил руки, забил три гола

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин поделился впечатлениями от матча регулярного чемпионата КХЛ против СКА (3:5).

– Нас надломили два гола в меньшинстве, но при 0:5 мы не опустили руки: пошли вперед, смогли забить три гола.

– Что вы сказали при 0:5, когда взяли тайм-аут?

– Ребята закрепощенными были. Попросил играть в свою игру. Услышали, стали шайбу держать. Понятно, что соперник сбавил темп, но видно было, что играем в тот хоккей, который приносил нам победы.

– «Трактор» называют одним из открытий сезонf, вы четвертые на Востоке. За счет чего этот прогресс?

– Коллектив сложился отличный, самоотдача на уроне, в обороне более надежно играем. Выжимали максимум из моментов, забивали. Но в первую очередь именно коллектив, - приводит слова Гатиятулина корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, в матче регулярного чемпионата КХЛ СКА дома победил «Трактор» со счетом 5:3. За петербургский клуб дубль оформил Николай Прохоркин, также отличились Вадим Шипачев, Никита Гусев и Евгений Кетов, в составе гостей шайбы забросили Иржи Новотны, Кирилл Кольцов и Артем Пеньковский.

После 55 игр подопечные Олега Знарка идут на первом месте в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 127 очков. Челябинцы на Востоке, проведя на одну встречу больше, занимают четвертую строчку с 87 очками.

Следующий матч СКА проведет 1 февраля в Уфе против «Салавата Юлаева», «Трактор» в этот же день примет ЦСКА.