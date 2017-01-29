Анвар Гатиятулин: «Трактор» в матче против СКА при счете 0:5 не опустил руки, забил три гола
Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин поделился впечатлениями от матча регулярного чемпионата КХЛ против
СКА (3:5).
– Нас надломили два гола в меньшинстве, но при 0:5 мы не опустили руки: пошли вперед, смогли забить три гола.
– Что вы сказали при 0:5, когда взяли тайм-аут?
– Ребята закрепощенными были. Попросил играть в свою игру. Услышали, стали шайбу держать. Понятно, что соперник сбавил темп, но видно было, что играем в тот хоккей, который приносил нам победы.
– «Трактор» называют одним из открытий сезонf, вы четвертые на Востоке. За счет чего этот прогресс?
– Коллектив сложился отличный, самоотдача на уроне, в обороне более надежно играем. Выжимали максимум из моментов, забивали. Но в первую очередь именно коллектив, - приводит слова Гатиятулина корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
Напомним, в матче регулярного чемпионата КХЛ СКА дома победил «Трактор» со счетом 5:3. За петербургский клуб дубль оформил Николай Прохоркин, также отличились Вадим Шипачев, Никита Гусев и Евгений Кетов, в составе гостей шайбы забросили Иржи Новотны, Кирилл Кольцов и Артем Пеньковский.
Следующий матч СКА проведет 1 февраля в Уфе против «Салавата Юлаева», «Трактор» в этот же день примет ЦСКА.
Матч
СКА - Трактор - 5:3 (2:0, 1:0, 2:3)
Голы:
Шипачёв (Гусев, Белов), 14:14 (1:0 - бол.). Гусев (Белов, Дадонов), 16:11 (2:0 - бол.). Прохоркин (Широков, Рыков), 39:37 (3:0). Прохоркин (Ковальчук, Барабанов), 40:14 (4:0). Кетов (Войнов, Каблуков), 42:18 (5:0). Новотны (Губарев, Кольцов), 47:58 (5:1). Кольцов (Якуценя, Новотны), 53:33 (5:2 - бол.). Пеньковский (Кольцов, Шаров), 55:42 (5:3).
Место и дата
29 января 17:00, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция