Вадим Шипачев: У СКА были поездки уровня плей-офф, мы с ними не очень хорошо справились

Нападающий СКА Вадим Шипачев поделился впечатлениями от матча регулярного чемпионата КХЛ против «Трактора» (5:3).

- Чувствую себя нормально, нога немножко болит. Дальше все будет лучше.

- Что произошло с командой при счете 5:0?

- Недоработали, сейчас будем разбираться, в чем проблема. Так нельзя играть, в третьем периоде действовали очень плохо. Это заслуга не «Трактора», а наша.

- Прохоркина поздравили с дублем?

- Пока нет, мы проиграли период, особого настроения у команды нет.

- Предстоящие игры в Уфе и Магнитогорске уже будут напоминать уровень плей-офф?

- У нас сейчас были поездки уровня плей-офф, и мы с ними не очень хорошо справились, - приводит слова Шипачева корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, в матче регулярного чемпионата КХЛ СКА дома победил «Трактор» со счетом 5:3. За петербургский клуб дубль оформил Николай Прохоркин, также отличились Вадим Шипачев, Никита Гусев и Евгений Кетов, в составе гостей шайбы забросили Иржи Новотны, Кирилл Кольцов и Артем Пеньковский.

После 55 игр подопечные Олега Знарка идут на первом месте в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 127 очков. Челябинцы на Востоке, проведя на одну встречу больше, занимают четвертую строчку с 87 очками.

Следующий матч СКА проведет 1 февраля в Уфе против «Салавата Юлаева», «Трактор» в этот же день примет ЦСКА.