Вадим Шипачев: У СКА были поездки уровня плей-офф, мы с ними не очень хорошо справились
Нападающий СКА Вадим Шипачев поделился впечатлениями от матча регулярного чемпионата КХЛ против
«Трактора» (5:3).
- Чувствую себя нормально, нога немножко болит. Дальше все будет лучше.
- Что произошло с командой при счете 5:0?
- Недоработали, сейчас будем разбираться, в чем проблема. Так нельзя играть, в третьем периоде действовали очень плохо. Это заслуга не «Трактора», а наша.
- Прохоркина поздравили с дублем?
- Пока нет, мы проиграли период, особого настроения у команды нет.
- Предстоящие игры в Уфе и Магнитогорске уже будут напоминать уровень плей-офф?
- У нас сейчас были поездки уровня плей-офф, и мы с ними не очень хорошо справились, - приводит слова Шипачева корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
Напомним, в матче регулярного чемпионата КХЛ СКА дома победил «Трактор» со счетом 5:3. За петербургский клуб дубль оформил Николай Прохоркин, также отличились Вадим Шипачев, Никита Гусев и Евгений Кетов, в составе гостей шайбы забросили Иржи Новотны, Кирилл Кольцов и Артем Пеньковский.
Следующий матч СКА проведет 1 февраля в Уфе против «Салавата Юлаева», «Трактор» в этот же день примет ЦСКА.
Матч
СКА - Трактор - 5:3 (2:0, 1:0, 2:3)
Голы:
Шипачёв (Гусев, Белов), 14:14 (1:0 - бол.). Гусев (Белов, Дадонов), 16:11 (2:0 - бол.). Прохоркин (Широков, Рыков), 39:37 (3:0). Прохоркин (Ковальчук, Барабанов), 40:14 (4:0). Кетов (Войнов, Каблуков), 42:18 (5:0). Новотны (Губарев, Кольцов), 47:58 (5:1). Кольцов (Якуценя, Новотны), 53:33 (5:2 - бол.). Пеньковский (Кольцов, Шаров), 55:42 (5:3).
Место и дата
29 января 17:00, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция