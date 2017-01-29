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Илья Ковальчук: Дай бог, чтобы Прохоркин не раз в год стрелял

Андрей Васильев
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Нападающий СКА Илья Ковальчук поделился впечатлениями от матча регулярного чемпионата КХЛ против «Трактора» (5:3).

- Что произошло с командой при счете 5:0?
- Надо играть, как говорит тренер. Мы поговорим, и больше такого не повторится.

- Прохоркин отказался говорить с журналистами. Оцените его игру.
- А что он отказывается, русский забыл?

- Говорит, раз в год стреляю.
- Дай бог, чтобы не раз в год стрелял. У него была правильная подготовка, поэтому пусть за нее зацепится. Он знает, о чем я.

- У Барабанова был яркий старт сезона. Что с ним происходит в последние месяцы?
- Думаю, правильно Паша Дацюк сказал: когда он в сборную съездил, подустал. Он борется, тренируется, делает очень много черновой работы, которая незаметна, но очень полезна. 

- Какие компоненты еще надо подтянуть перед плей-офф кроме того, чтобы не расслабляться?
- Никакие. Думаю, все понимают, зачем мы тут собрались. Большинство хоккеистов много играло в плей-офф. У нас будет время подготовиться физически и морально. Впереди важный перерыв, потом три игры дома - как раз генеральная репетиция.

- Соперников прикидывали?
- Нам все равно. У СКА задача - выиграть каждый матч, - приводит слова Ковальчука корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, в матче регулярного чемпионата КХЛ СКА дома победил «Трактор» со счетом 5:3. За петербургский клуб дубль оформил Николай Прохоркин, также отличились Вадим Шипачев, Никита Гусев и Евгений Кетов, в составе гостей шайбы забросили Иржи Новотны, Кирилл Кольцов и Артем Пеньковский.

После 55 игр подопечные Олега Знарка идут на первом месте в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 127 очков. Челябинцы на Востоке, проведя на одну встречу больше, занимают четвертую строчку с 87 очками.

Следующий матч СКА проведет 1 февраля в Уфе против «Салавата Юлаева», «Трактор» в этот же день примет ЦСКА.

Матч

СКА - Трактор - 5:3 (2:0, 1:0, 2:3)

Голы:

Шипачёв (Гусев, Белов), 14:14 (1:0 - бол.). Гусев (Белов, Дадонов), 16:11 (2:0 - бол.). Прохоркин (Широков, Рыков), 39:37 (3:0). Прохоркин (Ковальчук, Барабанов), 40:14 (4:0). Кетов (Войнов, Каблуков), 42:18 (5:0). Новотны (Губарев, Кольцов), 47:58 (5:1). Кольцов (Якуценя, Новотны), 53:33 (5:2 - бол.). Пеньковский (Кольцов, Шаров), 55:42 (5:3).

Место и дата

29 января 17:00, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция

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