Егор Яковлев: В матчах с «Салаватом» и «Магниткой» интересно посмотреть, на что СКА способен

Защитник СКА Егор Яковлев в беседе с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился впечатлениями от матча регулярного чемпионата КХЛ против «Трактора» (5:3).

- Как бы объяснили игру СКА в концовке матча, где пропустили три шайбы подряд?

- Расслабились, сами себе придумали проблемы, пропустили три ненужных гола. Надо играть все 60 минут, уважительно относиться к сопернику до конца.

- Первый период команде удался. Так хотелось отыграться за поражение от «Торпедо»?

- Очень досадно проиграли в Нижнем Новгороде. Конечно, хотели перед своими болельщиками реабилитироваться. Вышли очень заряженными.

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- Против «Торпедо» вас выпустили как форварда четвертого звена. Необычный опыт?

- Нет, периодически играю на этой позиции. Если народу не хватает, могу сыграть центрального нападающего.

- Впереди выездные матчи с «Салаватом Юлаевым» и «Металлургом» из Магнитогорска. Это уже будут игры уровня плей-офф?

- Будут очень интересные матчи, это классные команды с хорошими мастерами. Интересно посмотреть, на что мы способны, - сказал Яковлев в интервью «Советскому спорту в Санкт-Петербурге».

Напомним, в матче регулярного чемпионата КХЛ СКА дома победил «Трактор» со счетом 5:3. За петербургский клуб дубль оформил Николай Прохоркин, также отличились Вадим Шипачев, Никита Гусев и Евгений Кетов, в составе гостей шайбы забросили Иржи Новотны, Кирилл Кольцов и Артем Пеньковский.