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Егор Яковлев: В матчах с «Салаватом» и «Магниткой» интересно посмотреть, на что СКА способен

Максим Шитиков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Защитник СКА Егор Яковлев в беседе с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился впечатлениями от матча регулярного чемпионата КХЛ против «Трактора» (5:3).

- Как бы объяснили игру СКА в концовке матча, где пропустили три шайбы подряд?
- Расслабились, сами себе придумали проблемы, пропустили три ненужных гола. Надо играть все 60 минут, уважительно относиться к сопернику до конца.

- Первый период команде удался. Так хотелось отыграться за поражение от «Торпедо»?
- Очень досадно проиграли в Нижнем Новгороде. Конечно, хотели перед своими болельщиками реабилитироваться. Вышли очень заряженными.

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- Против «Торпедо» вас выпустили как форварда четвертого звена. Необычный опыт?
- Нет, периодически играю на этой позиции. Если народу не хватает, могу сыграть центрального нападающего.

- Впереди выездные матчи с «Салаватом Юлаевым» и «Металлургом» из Магнитогорска. Это уже будут игры уровня плей-офф?
- Будут очень интересные матчи, это классные команды с хорошими мастерами. Интересно посмотреть, на что мы способны, - сказал Яковлев в интервью «Советскому спорту в Санкт-Петербурге».

Напомним, в матче регулярного чемпионата КХЛ СКА дома победил «Трактор» со счетом 5:3. За петербургский клуб дубль оформил Николай Прохоркин, также отличились Вадим Шипачев, Никита Гусев и Евгений Кетов, в составе гостей шайбы забросили Иржи Новотны, Кирилл Кольцов и Артем Пеньковский.

После 55 игр подопечные Олега Знарка идут на первом месте в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 127 очков. Челябинцы на Востоке, проведя на одну встречу больше, занимают четвертую строчку с 87 очками.

Следующий матч СКА проведет 1 февраля в Уфе против «Салавата Юлаева», «Трактор» в этот же день примет ЦСКА.

Матч

СКА - Трактор - 5:3 (2:0, 1:0, 2:3)

Голы:

Шипачёв (Гусев, Белов), 14:14 (1:0 - бол.). Гусев (Белов, Дадонов), 16:11 (2:0 - бол.). Прохоркин (Широков, Рыков), 39:37 (3:0). Прохоркин (Ковальчук, Барабанов), 40:14 (4:0). Кетов (Войнов, Каблуков), 42:18 (5:0). Новотны (Губарев, Кольцов), 47:58 (5:1). Кольцов (Якуценя, Новотны), 53:33 (5:2 - бол.). Пеньковский (Кольцов, Шаров), 55:42 (5:3).

Место и дата

29 января 17:00, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция

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