«Ницца» обыграла «Генгам» и вернулась на первое место в чемпионате Франции
Матч 22-го тура чемпионата Франции между «Ниццей» и «Генгамом»
завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 3:1 в пользу «Ниццы».
В составе победителей отличились Алассан Плеа, Жан-Мишель
Сери и Марио Балотелли. У «Генгама» забил Джимми Бриан.
«Ницца» набрала 49 очков и на данный момент идет первой в
чемпионате Франции. У «Генгама» 31 очко и седьмое место.
Чемпионат Франции. Лига 1
22-й тур
Матч
Голы
Плеа 11 (1:0). Сери 38 (2:0). Бриан 63 (2:1). Балотелли 87 (3:1).
Состав
Ницца: Кардинале, Суке, Дальберт, Сарр, Данте, Сери (Байсс, 78), Эссерик (Вальтер, 86), Козьелло, Сипрьен, Балотелли (Марсель, 90), Плеа
Генгам: Юнссон, Марсал, Сорбон, Мартинс Перейра (Приват, 84), Кербра, Салибур (Менди, 61), Дидо, Коко, Део, Бриан
Предупреждения:
Дальберт, 14; Козьелло, 23; Сарр, 75 - Марсал, 20; Менди, 84; Бриан, 88
Судья:
Жером Мигелгорри (Франция)
Место и дата
29 января 17:00, Альянц Ривьера, Онлайн-трансляция