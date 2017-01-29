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«Ницца» обыграла «Генгам» и вернулась на первое место в чемпионате Франции

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч 22-го тура чемпионата Франции между «Ниццей» и «Генгамом» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 3:1 в пользу «Ниццы».

В составе победителей отличились Алассан Плеа, Жан-Мишель Сери и Марио Балотелли. У «Генгама» забил Джимми Бриан.

«Ницца» набрала 49 очков и на данный момент идет первой в чемпионате Франции. У «Генгама» 31 очко и седьмое место.

Чемпионат Франции. Лига 1

22-й тур

Матч

Ницца - Генгам - 3:1 (2:0)

Голы

Плеа 11 (1:0). Сери 38 (2:0). Бриан 63 (2:1). Балотелли 87 (3:1).

Состав

Ницца: Кардинале, Суке, Дальберт, Сарр, Данте, Сери (Байсс, 78), Эссерик (Вальтер, 86), Козьелло, Сипрьен, Балотелли (Марсель, 90), Плеа

Генгам: Юнссон, Марсал, Сорбон, Мартинс Перейра (Приват, 84), Кербра, Салибур (Менди, 61), Дидо, Коко, Део, Бриан

Предупреждения:

Дальберт, 14; Козьелло, 23; Сарр, 75 - Марсал, 20; Менди, 84; Бриан, 88

Судья:

Жером Мигелгорри (Франция)

Место и дата

29 января 17:00, Альянц Ривьера, Онлайн-трансляция

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