Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Федерер6:4, 3:6, 6:1, 3:6, 6:3Надаль
Биатлон  Смешанная эстафета
Хоккей  СКА5 : 3Трактор
Биатлон  Супермикст
Хоккей  ЦСКА2 : 3Металлург
Футбол  ДР Конго0 : 0Гана
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Милан» на выезде уступил «Удинезе»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч 22-го тура чемпионата Италии между «Удинезе» и «Миланом» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Удинезе».

В составе победителей отличились Сириль Теро и Родриго Де Пауль. У «Милана» забил Джакомо Бонавентура.

«Удинезе» набрал 28 очков и занимает 11-е место. У «Милана» 37 очков и седьмое место.

Чемпионат Италии. Серия А

22-й тур

Матч

Удинезе - Милан - 2:1 (1:1)

Голы

Бонавентура 8 (0:1). Теро 31 (1:1). де Пауль 73 (2:1).

Состав

Удинезе: Карнезис, Самир, Фелипе, Ларанжейра, Хальфредссон, Фараони (Анджелла, 30), де Пауль, Фофана (Аднан, 72), Янкто, Теро, Сапата

Милан: Доннарумма, Де Шильо (Ванджони, 74), Романьоли, Палетта, Абате, Пашалич, Локателли, Бонавентура (Деулофеу, 27), Куцка, Сусо, Бакка (Лападула, 71)

Предупреждения:

Самир, 62; де Пауль, 71; Анджелла, 83 - Пашалич, 45; Романьоли, 54

Судья:

Лука Банти (Италия)

Место и дата

29 января 17:00, Фриули, Онлайн-трансляция


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Сампдория» вырвала победу у «Ромы»«Сампдория» дома обыграла «Рому» (3:2) в 22-м туре чемпионата Италии.Голы Игуаина и Хедиры принесли «Ювентусу» победу над «Сассуоло»«Сассуоло» дома уступил «Ювентусу» (0:2) в 22-м туре чемпионата Италии.Серия А. 22-й тур. «Сассуоло» - «Ювентус», «Удинезе» - «Милан» и другие матчи. Онлайн«Советский спорт» предлагает вашему вниманию результаты матчей 22-го тура чемпионата Италии.«Торино» и «Аталанта» сыграли вничьюМатч 22-го тура чемпионата Италии между «Торино» и «Аталантой» завершился вничью. Итоговый счет матча – 1:1.Шесть медалей фигуристов на ЧЕ, дубль Кокорина и вылет «Ливерпуля» из Кубка Англии. Главные новости утраШесть медалей фигуристов на ЧЕ, дубль Кокорина и вылет «Ливерпуля» из Кубка Англии. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает начать день с главных новостей утра воскресенья.«Интер» одержал седьмую победу кряду, разгромив «Пескару»В матче 22-го тура чемпионата Италии «Интер» на своем стадионе обыграл «Пескару» со счетом 3:0.«Лацио» дома уступил «Кьево»Матч 22-го тура чемпионата Италии между «Лацио» и «Кьево» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 0:1.«Рома» арендовала Гренье у «Лиона»Полузащитник «Лиона» Клеман Гренье перешел в «Рому» на правах аренды. Об этом сообщает официальный сайт итальянского клуба.Дармиан готов вернуться в чемпионат Италии этой зимойЗащитник «Манчестер Юнайтед» Маттео Дармиан недоволен своим положением в английском клубе. Об этом сообщает издание The Sun.Как празднование гола стало помешательством и загадкой, которую никто не отгадалКак празднование гола стало помешательством и загадкой, которую никто не отгадалФорвард «Ювентуса» Пауло Дибала забивает и сводит мир с ума необычным жестом.Прогноз Николая Яременко на европейский уик-энд (видео)Прогноз Николая Яременко на европейский уик-энд (видео)Главный редактор спешит поделиться восторгами от своих ожиданий матчей в других футбольных странах Европы.Эдин Джеко: Спаллетти считает, что тренер должен показать игрокам, кто здесь главныйФорвард «Ромы» Эдин Джеко рассказал о методах работы главного тренера команды Лучано Спаллетти, а также поведал о своем отношении к экс-наставнику «Зенита».Патрик Вийера: Хедира входит в список возможных трансферов «Нью-Йорк Сити»Главный тренер американского клуба «Нью-Йорк Сити» Патрик Вийера прокомментировал информацию об интересе к полузащитнику «Ювентуса» Сами Хедире.Луческу против! Тренер «Зенита» хочет видеть в составе Раноккья, а не ИвановичаЛуческу против! Тренер «Зенита» хочет видеть в составе Раноккья, а не ИвановичаИтальянские СМИ настаивают на том, что роман защитника «Интера» с российским клубом все еще возможен.«Уотфорд» объявил о переходе Ньянга (фото)Форвард «Милана» М'Байе Ньянг продолжит карьеру в чемпионате Англии.Шведский игрок, которого сватали в «Спартак», стал игроком «Дженоа»Полузащитник «Палермо» Оскар Хильемарк стал игроком «Дженоа».Диего Лопес возглавил «Палермо»Уругвайский специалист Диего Лопес назначен главным тренером «Палермо», сообщается на официальном сайте итальянского клуба.Раноккья нужен «Спартаку». Но нужен ли ему «Спартак»?Раноккья нужен «Спартаку». Но нужен ли ему «Спартак»?Красно-белые могут перехватить итальянского защитника у «Зенита», если не договорятся по трансферу Мамаду Сахо.«Спартак» может увести Раноккья из-под носа у «Зенита»По информации «Советского спорта», «Спартак» может обставить «Зенит» в вопросе приобретения итальянского защитника миланского «Интера» Андреа Раноккья.Сеск Фабрегас: Мне нужно показать тренеру, что я заслуживаю место в составеПолузащитник «Челси» Сеск Фабрегас высказался о том, что перестал попадать в стартовый состав команды в последних матчах.
Главные новости
Хоккей
СКА – «Трактор». Онлайн
Хоккей
ЦСКА – «Металлург» (Магнитогорск). Онлайн
Футбол
«Сампдория» вырвала победу у «Ромы»
Футбол
«Ницца» обыграла «Генгам» и вернулась на первое место в чемпионате Франции
Футбол
Голы Игуаина и Хедиры принесли «Ювентусу» победу над «Сассуоло»
Футбол
Пайе перейдет в «Марсель» за 25 миллионов фунтов
Санный спорт
Сборная России завоевала бронзу чемпионата мира по санному спорту в эстафете
Футбол
Агент: Есть договоренность о переходе Траоре в аренду в «Бешикташ»
Конькобежный спорт
Мурашов победил во втором забеге на дистанции 500 м на этапе Кубка мира в Берлине
Волейбол
Краснодарское «Динамо» бойкотировало матч с одноклубницами из Казани
все новости
Милан
Миланкалендарьстатистика
Удинезе
Удинезекалендарьстатистика
Чемпионат Италии
Чемпионат Италиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости