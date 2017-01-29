«Милан» на выезде уступил «Удинезе»
Матч 22-го тура чемпионата Италии между «Удинезе» и «Миланом»
завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Удинезе».
В составе победителей отличились Сириль Теро и Родриго Де
Пауль. У «Милана» забил Джакомо Бонавентура.
«Удинезе» набрал 28 очков и занимает 11-е место. У «Милана»
37 очков и седьмое место.
Чемпионат Италии. Серия А
22-й тур
Матч
Голы
Бонавентура 8 (0:1). Теро 31 (1:1). де Пауль 73 (2:1).
Состав
Удинезе: Карнезис, Самир, Фелипе, Ларанжейра, Хальфредссон, Фараони (Анджелла, 30), де Пауль, Фофана (Аднан, 72), Янкто, Теро, Сапата
Милан: Доннарумма, Де Шильо (Ванджони, 74), Романьоли, Палетта, Абате, Пашалич, Локателли, Бонавентура (Деулофеу, 27), Куцка, Сусо, Бакка (Лападула, 71)
Предупреждения:
Самир, 62; де Пауль, 71; Анджелла, 83 - Пашалич, 45; Романьоли, 54
Судья:
Лука Банти (Италия)
Место и дата
29 января 17:00, Фриули, Онлайн-трансляция