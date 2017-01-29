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«Саттон Юнайтед» из пятого дивизиона обыграл «Лидс» и вышел в 1/8 финала Кубка Англии

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч 1/16 финала Кубка Англии между «Саттон Юнайтед» и «Лидс Юнайтед» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 1:0.

Единственный мяч с пенальти забил Джейми Коллинз. «Саттон Юнайтед» представляет Национальную лигу – пятый по силе дивизион английского футбола. Их соперник по 1/8 финала станет известен позднее.

Кубок Англии

1/16 финала

«Саттон Юнайтед» - «Лидс Юнайтед» - 1:0

Гол: Коллинз, 51, с пенальти

Удаление: Купер («Лидс Юнайтед»), 82

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