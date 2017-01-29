«Саттон Юнайтед» из пятого дивизиона обыграл «Лидс» и вышел в 1/8 финала Кубка Англии
Матч 1/16 финала Кубка Англии между «Саттон Юнайтед» и «Лидс
Юнайтед» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 1:0.
Единственный мяч с пенальти забил Джейми Коллинз. «Саттон
Юнайтед» представляет Национальную лигу – пятый по силе дивизион английского
футбола. Их соперник по 1/8 финала станет известен позднее.
Кубок Англии
1/16 финала
«Саттон Юнайтед» - «Лидс Юнайтед» - 1:0
Гол: Коллинз, 51, с пенальти
Удаление: Купер («Лидс Юнайтед»), 82
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически