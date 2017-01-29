Любовь Соколова: Отказ краснодарского «Динамо» от игры - это шаг отчаяния

Бывший игрок «Динамо» (Краснодар») Любовь Соколова прокомментировала решение женской волейбольной команды из-за невыплат не выйти сегодня на гостевой матч 15-го тура чемпионата России с одноклубницами из Казани.

Ранее свой матч в чемпионате России среди мужских команд бойкотировали волейболисты краснодарского «Динамо», которым в игре с красноярским «Енисеем» было засчитано поражение со счетом 0-3 (0-25, 0-25, 0-25). Так игроки хотели обратить внимание на финансовые проблемы клуба.

«Я думаю, что это было решение, принятое всеми вместе, - цитирует спорсменку «Р-Спорт». - И это скорее отчаянный шаг, чем запланированный. Трудно сказать, чего можно ожидать дальше - вчера мальчики не вышли на игру, сегодня девушки. Об этом говорилось, но никто не хотел это предпринимать. Но, видимо, таково решение руководства клуба, чтобы обратить на себя внимание к этой проблеме руководства края, губернатора».