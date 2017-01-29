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«Герта» на выезде уступила «Фрайбургу»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч 18-го тура чемпионата Германии между «Фрайбургом» и «Гертой» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Фрайбурга».

В составе победителей голы в активе Яника Хаберера и Нильса Петерсена. У берлинцев отличился Юлиан Шибер. «Фрайбург» набрал 26 очков и занимает восьмое место. У «Герты» 30 очков и шестое место.

Чемпионат Германии. Бундеслига

18-й тур

Матч

Фрайбург - Герта - 2:1 (1:0)

Голы

Хаберер 39 (1:0). Петерсен 87 (2:0). Шибер 88 (2:1).

Состав

Фрайбург: Шволов, Торрехон, Союнчу, Кюблер (Игньевски, 83), Гюнтер, Грифо, Хаберер (Булут, 80), Хёфлер, Франц, Нидерлехнер (Петерсен, 74), Филипп

Герта: Ярстейн, Штарк, Брукс, Пекарик, Платтенхардт, Лустенбергер, Шелбред (Шибер, 83), Штокер (Эссвайн, 66), Дарида, Калу (Харагучи, 66), Ибишевич

Предупреждения:

нет - Штарк, 10; Калу, 34

Судья:

Гюнтер Перль (Германия)

Место и дата

29 января 17:30, Баденова-Штадион, Онлайн-трансляция

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