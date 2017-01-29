«Герта» на выезде уступила «Фрайбургу»
Матч 18-го тура чемпионата Германии между «Фрайбургом» и «Гертой»
завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Фрайбурга».
В составе победителей голы в активе Яника Хаберера и Нильса
Петерсена. У берлинцев отличился Юлиан Шибер. «Фрайбург» набрал 26 очков и занимает восьмое место. У «Герты» 30
очков и шестое место.
Чемпионат Германии. Бундеслига
18-й тур
Матч
Голы
Хаберер 39 (1:0). Петерсен 87 (2:0). Шибер 88 (2:1).
Состав
Фрайбург: Шволов, Торрехон, Союнчу, Кюблер (Игньевски, 83), Гюнтер, Грифо, Хаберер (Булут, 80), Хёфлер, Франц, Нидерлехнер (Петерсен, 74), Филипп
Герта: Ярстейн, Штарк, Брукс, Пекарик, Платтенхардт, Лустенбергер, Шелбред (Шибер, 83), Штокер (Эссвайн, 66), Дарида, Калу (Харагучи, 66), Ибишевич
Предупреждения:
Судья:
Гюнтер Перль (Германия)
Место и дата
29 января 17:30, Баденова-Штадион, Онлайн-трансляция