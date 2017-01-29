ЦСКА в овертайме обыграл «Магнитку»
ЦСКА дома взял верх над магнитогорским «Металлургом» (4:3 О.Т) в регулярном чемпионате КХЛ.
Основное время встречи завершилось со счетом 3:3. У хозяев льда отличились Джефф Плэтт (дважды) и Стефан Да Коста, у гостей - Сергей Мозякин (дважды) и Оскар Осала.
В овертайме победу красно-синим принес Ян Муршак.
Армейцы по-прежнему занимают второе место в Западной конференции, уральцы лидируют на Востоке.
1 февраля ЦСКА сыграет на выезде с «Трактором», а «Металлург» в тот же день примет «Северсталь».
Матч
ЦСКА - Металлург Мг - 4:3 О.Т. (0:0, 1:2, 2:1, 1:0)
Голы:
Плэтт (Светлаков, Скотт), 26:02 (1:0). Мозякин (Ли, Коварж), 30:20 (1:1 - бол.). Осала (Сёмин), 32:18 (1:2 - бол.). да Коста (Блажиевский), 41:05 (2:2 - бол.). Мозякин (Коварж), 48:48 (2:3 - бол.). Плэтт (Денисов, да Коста), 59:25 (3:3). Муршак (Петров), 63:55 (4:3).
Место и дата
29 января 17:00, ЛДС ЦСКА, Онлайн-трансляция