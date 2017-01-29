ЦСКА в овертайме обыграл «Магнитку»

ЦСКА дома взял верх над магнитогорским «Металлургом» (4:3 О.Т) в регулярном чемпионате КХЛ.



Основное время встречи завершилось со счетом 3:3. У хозяев льда отличились Джефф Плэтт (дважды) и Стефан Да Коста, у гостей - Сергей Мозякин (дважды) и Оскар Осала.

В овертайме победу красно-синим принес Ян Муршак.

Армейцы по-прежнему занимают второе место в Западной конференции, уральцы лидируют на Востоке.

1 февраля ЦСКА сыграет на выезде с «Трактором», а «Металлург» в тот же день примет «Северсталь».