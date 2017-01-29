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Карлсен и Карякин сыграли вничью

Юрий Волохов
Юрий Волохов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
В заключительном туре турнира в Вейк-ан-Зее чемпион мира норвежец Магнус Карлсен и недавний претендент на шахматную корону россиянин Сергей Карякин сыграли вничью.

Эта партия вызвала самый большой интерес. Норвежец еще в дебюте пожертвовал фигуру за две пешки и получил перспективную атаку на королевском фланге. Но Сергей отлично защищался и на 53-м ходу соперники согласились на ничью.

А победителем турнира стал американец Уэсли Со, черными обыгравший российского гроссмейстера Яна Непомнящего. Третий российский участник Дмитрий Андрейкин переиграл армянского гроссмейстера Левона Ароняна. Две партии еще продолжаются.

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