Карлсен и Карякин сыграли вничью

Эта партия вызвала самый большой интерес. Норвежец еще в дебюте пожертвовал фигуру за две пешки и получил перспективную атаку на королевском фланге. Но Сергей отлично защищался и на 53-м ходу соперники согласились на ничью.

А победителем турнира стал американец Уэсли Со, черными обыгравший российского гроссмейстера Яна Непомнящего. Третий российский участник Дмитрий Андрейкин переиграл армянского гроссмейстера Левона Ароняна. Две партии еще продолжаются.