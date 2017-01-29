«Северсталь» обыграла «Салават Юлаев» в овертайме
Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Северсталью» и «Салаватом
Юлаевом» завершился победой хозяев в овертайме. Итоговый счет матча – 3:2 в
пользу «Северстали».
В составе хозяев отличились Максим Трунев, Павел Чернов и
Войтех Полак, забросивший решающую шайбу в овертайме. У «Салавата» забивали Линус
Умарк и Дмитрий Макаров.
«Северсталь» набрала 68 очков и занимает 12-е место на Западе.
У уфимского клуба 82 очка и пятое место на Востоке.
КХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Северсталь - Салават Юлаев - 3:2 О.Т. (0:1, 2:0, 0:1, 1:0)
Голы:
Умарк (Лепистё, Логинов), 5:59 (0:1). Трунёв (Ежов), 31:14 (1:1). Чернов (Мазур, Кагарлицкий), 36:53 (2:1). Макаров Д. (Куляш, Паршин), 43:13 (2:2). Полак (Вовченко), 64:24 (3:2).
Место и дата
29 января 17:00, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция