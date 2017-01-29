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«Северсталь» обыграла «Салават Юлаев» в овертайме

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Северсталью» и «Салаватом Юлаевом» завершился победой хозяев в овертайме. Итоговый счет матча – 3:2 в пользу «Северстали».

В составе хозяев отличились Максим Трунев, Павел Чернов и Войтех Полак, забросивший решающую шайбу в овертайме. У «Салавата» забивали Линус Умарк и Дмитрий Макаров.

«Северсталь» набрала 68 очков и занимает 12-е место на Западе. У уфимского клуба 82 очка и пятое место на Востоке.

КХЛ

Регулярный чемпионат

Матч

Северсталь - Салават Юлаев - 3:2 О.Т. (0:1, 2:0, 0:1, 1:0)

Голы:

Умарк (Лепистё, Логинов), 5:59 (0:1). Трунёв (Ежов), 31:14 (1:1). Чернов (Мазур, Кагарлицкий), 36:53 (2:1). Макаров Д. (Куляш, Паршин), 43:13 (2:2). Полак (Вовченко), 64:24 (3:2).

Место и дата

29 января 17:00, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция

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