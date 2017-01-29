«Северсталь» обыграла «Салават Юлаев» в овертайме

«Торпедо» – СКА. Скудру дисквалифицировали на четыре матча за оскорбление судей

Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ рассмотрел эпизод встречи «Торпедо» – СКА (4:2), после которого главный тренер нижегородцев Петерис Скудра был удален до конца матча.