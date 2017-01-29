Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Федерер6:4, 3:6, 6:1, 3:6, 6:3Надаль
Биатлон  Смешанная эстафета
Хоккей  СКА5 : 3Трактор
Биатлон  Супермикст
Хоккей  ЦСКА4 : 3 ОТМеталлург
Футбол  ДР Конго1 : 2Гана
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Локомотив» обыграл «Осиек» в товарищеском матче

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Московский «Локомотив» взял верх над хорватским «Осиеком» (2:1) в товарищеском матче, прошедшем в испанской Марбелье.

В составе российского клуба отличились Владислав Игнатьев (32-я минута) и Артем Галаджан (80-я), у его соперника - Мустафер Эжупи (78-я).

На этом сборе у команды Юрия Семина также запланированы товарищеские встречи с «Адмирой» (Австрия), «Видеотоном» (Венгрия), «Сенан Беллмаре» (Япония) и «Сеннерюском» (Дания).  

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
ЦСКА разгромил «Хорсенс» в товарищеском матче, Чалов сделал дубльТоварищеский матч между московским ЦСКА и датским клубом «Хорсенс» завершился победой российского клуба. Итоговый счет матча – 4:0 в пользу ЦСКА.Агент: Есть договоренность о переходе Траоре в аренду в «Бешикташ»Дмитрий Селюк, агент нападающего ЦСКА Ласина Траоре, сообщил, что игрок близок к переходу в «Бешикташ» на правах аренды.Илья Геркус: У Фарфана большая мотивация проявить себя не только в РФПЛ, но и на международном уровнеПрезидент «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал переход в команду полузащитника Джефферсона Фарфана.Юрий Белоус: Все лучшие результаты Фарфана были 8-9 лет тому назадБывший советник президента «Локомотива» Юрий Белоус поделился мнением о новичке команды перуанском вингере Джефферсоне Фарфане.«Локомотив» сообщил о подписании контракта с ФарфаномПолузащитник Джефферсон Фарфан стал игроком «Локомотива». Об этом сообщает официальный сайт московского клуба.Владимир Пономарев: В тройке ЦСКА будет обязательноЗаслуженный мастер спорта СССР и бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарев оценил шансы армейцев в нынешнем сезоне.Агент: Мельгарехо остается в «Спартаке», чтобы стать чемпионом РоссииАгент футболиста московского «Спартака» Лоренсо Мельгарехо Хуан Апплеярд не подтвердил информацию о том, что его клиент может уйти из клуба в зимнее трансферное окно.Аарон Оланаре: Я очень рад и счастлив вернуться в ЦСКАНападающий Аарон Оланаре прокомментировал свой переход в ЦСКА.«Оренбург» определился с соперниками по контрольным матчам на втором сбореСтали известны команды, с которыми «Оренбург» проведет контрольные встречи на втором зимнем сборе в турецком Белеке.Готов ли «Зенит» заплатить за Проппера 20 миллионов евро? Свежие слухиГотов ли «Зенит» заплатить за Проппера 20 миллионов евро? Свежие слухи«Советский спорт» рассказывает о том, что произошло на трансферном рынке РФПЛ за минувшие сутки.Оланаре выбрал игровой номер в ЦСКАНападающий Аарон Оланаре выбрал игровой номер в ЦСКА. Футболист будет выступать под двумя девятками.«Шахтер» объявил об аренде Будковского в «Анжи»Нападающий «Шахтера» Филипп Будковский перешел в «Анжи» на правах аренды, сообщает официальный сайт донецкого клуба.Карп считает шагом вперед свой переход в «Уфу»Молдавский защитник Кэтэлин Карп рад своему переходу в «Уфу».Роман Шишкин: Воспринял как профессионал решение «Локомотива» о расставанииЗащитник Роман Шишкин прокомментировал свой переход из «Локомотива» в «Краснодар».Фарфан перешел в «Локомотив». Таблица трансферов РФПЛФарфан перешел в «Локомотив». Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и состоявшихся переходах в зимнее трансферное окно в РФПЛ.Гендиректор: Брызгалов и Дьяков с высокой долей вероятности перейдут в «Анжи»Генеральный директор «Анжи» Саид Абдулаев рассказал, что футболисты Сергей Брызгалов и Виталий Дьяков с высокой долей вероятности продолжат карьеру в махачкалинском клубе.На матчах «Рубина» с «Уфой» и ЦСКА будет протестирована система паспорта болельщикаТестирование системы выдачи паспортов болельщиков (Fan ID) перед Кубком конфедераций по футболу на «Казань-Арене» планируется на домашних матчах «Рубина» с «Уфой» и ЦСКА.«Спартак» в 2,5 раза популярнее, чем «Зенит» и ЦСКА. Обзор сборов (видео)«Спартак» в 2,5 раза популярнее, чем «Зенит» и ЦСКА. Обзор сборов (видео)«Советский спорт» рассказывает о подготовке клубов премьер-лиги ко второй части сезона.Игорь Чугайнов: «Локомотив» должен активнее вести себя на трансферном рынкеБывший защитник «Локомотива» Игорь Чугайнов прокомментировал трансферную политику бывшего клуба.День в истории. Евгению Ловчеву - 68!День в истории. Евгению Ловчеву - 68!Сегодня, 29 января, исполнилось 68 лет прославленному российскому футболисту Евгению Ловчеву.
Главные новости
Конькобежный спорт
Анна Юракова завоевала бронзу на дистанции 3000 м на этапе Кубка мира в Берлине
Футбол
«Севилья» вдесятером уступила «Эспаньолу»
Футбол
«Локомотив» обыграл «Осиек» в товарищеском матче
Футбол
ЦСКА разгромил «Хорсенс» в товарищеском матче, Чалов сделал дубль
Шахматы
Карлсен и Карякин сыграли вничью
Хоккей
ЦСКА в овертайме обыграл «Магнитку»
Волейбол
Любовь Соколова: Отказ краснодарского «Динамо» от игры - это шаг отчаяния
Хоккей
Дубль Прохоркина помог СКА победить «Трактор»
Футбол
«Сампдория» вырвала победу у «Ромы»
Футбол
«Ницца» обыграла «Генгам» и вернулась на первое место в чемпионате Франции
все новости
Осиек
Осиеккалендарьстатистика
Локомотив
Локомотивкалендарьстатистика
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости