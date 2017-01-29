«Локомотив» обыграл «Осиек» в товарищеском матче
Московский «Локомотив» взял верх над хорватским «Осиеком» (2:1) в товарищеском матче, прошедшем в испанской Марбелье.
В составе российского клуба отличились Владислав Игнатьев (32-я минута) и Артем Галаджан (80-я), у его соперника - Мустафер Эжупи (78-я).
На этом сборе у команды Юрия Семина также запланированы товарищеские встречи с «Адмирой» (Австрия), «Видеотоном» (Венгрия), «Сенан Беллмаре» (Япония) и «Сеннерюском» (Дания).
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