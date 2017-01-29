ЦСКА обыграл «Астану» в Единой лиге ВТБ
Матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между ЦСКА и «Астаной»
завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 81:63 в пользу ЦСКА.
В составе победителей самым результативным стал Нандо Де
Коло, который набрал 18 очков. У «Астаны» 12 очков набрал Усман Крубалли.
ЦСКА занимает первое место в турнирной таблице. «Астана» идет седьмой.
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
Матч
Место и дата
29 января 16:00, УСК ЦСКА, Онлайн-трансляция
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