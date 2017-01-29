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ЦСКА обыграл «Астану» в Единой лиге ВТБ

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между ЦСКА и «Астаной» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 81:63 в пользу ЦСКА.

В составе победителей самым результативным стал Нандо Де Коло, который набрал 18 очков. У «Астаны» 12 очков набрал Усман Крубалли.

ЦСКА занимает первое место в турнирной таблице. «Астана» идет седьмой.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Матч

ЦСКА - Астана - 81:63

Место и дата

29 января 16:00, УСК ЦСКА, Онлайн-трансляция

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