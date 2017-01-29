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ЦСКА разгромил «Хорсенс» в товарищеском матче, Чалов сделал дубль

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Товарищеский матч между московским ЦСКА и датским клубом «Хорсенс» завершился победой российского клуба. Итоговый счет матча – 4:0 в пользу ЦСКА.

В составе победителей дубль сделал Федор Чалов. Также отличились Марио Фернандес и Алексей Ионов.

Товарищеский матч

ЦСКА – «Хорсенс» - 4:0

ЦСКА: Чепчугов, Фернандес, Игнашевич, А. Березуцкий, Васин, Миланов (Щенников, 70), Вернблум, Дзагоев (Гордюшенко, 70), Головин (Кучаев, 80), Ионов (Жамалетдинов, 70), Чалов.

«Хорсенс» (стартовый состав): Данневанг, Хельгасон, Альбрехтсен, Соренсен, Нильсен, Йесперсен, Чиембе, Ханссон, Мехль, Финнбогасон, Аабех.

Голы: Фернандес, 24, Чалов, 39, 78, Ионов, 50.

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