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«Севилья» вдесятером уступила «Эспаньолу»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Эспаньол» дома обыграл «Севилью» (3:1) в 20-м туре чемпионата Испании.

У хозяев поля отличились Хосе Антонио Рейес (4-я минута - с пенальти), Марк Наварро (45-я) и Херар Морено (71-я), у гостей - Стеван Йоветич (20-я).

Отметим, что севильцы почти весь в матч играли в меньшинстве: на 4-й минуте с поля был удален Николас Пареха.

Команда Хорхе Сампаоли с 42 очками осталась на втором месте, клуб из Барселоны» с 29 баллами - на 10-й строчке.

В следующем туре  «Севилья» 5 февраля примет «Вильярреал», а «Эспаньол» днем ранее встретится в гостях с «Малагой».

Матч

Эспаньол - Севилья - 3:1 (2:1)

Голы

Рейес Х. 4 (1:0 - пен.). Йоветич 20 (1:1). Наварро 45 (2:1). Морено 71 (3:1).

Состав

Эспаньол: Лопес Д., Рейес Д., Кариколь, Наварро, Перес (Рока, 64), Пьятти (Альварес, 74), Хурадо, Фуэго, Лопес Д., Морено, Рейес Х. (Васкес, 83)

Севилья: Гонсалес С., Пареха, Мариано, Эскудеро, Рами, Сарабиа, Н'Зонзи, Насри, Васкес (Вьетто, 59), Бен Йеддер (Ленгле, 7), Йоветич (Иборра, 70)

Предупреждения:

Кариколь, 32; Морено, 82 - Эскудеро, 76; Сарабиа, 82

Удаления:

нет - Пареха, 2

Судья:

Виканди Гарридо Иньяки (Испания)

Место и дата

29 января 18:15, Корнелья-Эль Прат, Онлайн-трансляция

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