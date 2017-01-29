«Севилья» вдесятером уступила «Эспаньолу»
«Эспаньол» дома обыграл «Севилью» (3:1) в 20-м туре чемпионата Испании.
У хозяев поля отличились Хосе Антонио Рейес (4-я минута - с пенальти), Марк Наварро (45-я) и Херар Морено (71-я), у гостей - Стеван Йоветич (20-я).
Отметим, что севильцы почти весь в матч играли в меньшинстве: на 4-й минуте с поля был удален Николас Пареха.
Команда Хорхе Сампаоли с 42 очками осталась на втором месте, клуб из Барселоны» с 29 баллами - на 10-й строчке.
В следующем туре «Севилья» 5 февраля примет «Вильярреал», а «Эспаньол» днем ранее встретится в гостях с «Малагой».
Матч
Эспаньол - Севилья - 3:1 (2:1)
Голы
Рейес Х. 4 (1:0 - пен.). Йоветич 20 (1:1). Наварро 45 (2:1). Морено 71 (3:1).
Состав
Эспаньол: Лопес Д., Рейес Д., Кариколь, Наварро, Перес (Рока, 64), Пьятти (Альварес, 74), Хурадо, Фуэго, Лопес Д., Морено, Рейес Х. (Васкес, 83)
Севилья: Гонсалес С., Пареха, Мариано, Эскудеро, Рами, Сарабиа, Н'Зонзи, Насри, Васкес (Вьетто, 59), Бен Йеддер (Ленгле, 7), Йоветич (Иборра, 70)
Предупреждения:
Кариколь, 32; Морено, 82 - Эскудеро, 76; Сарабиа, 82
Удаления:
нет - Пареха, 2
Судья:
Виканди Гарридо Иньяки (Испания)
Место и дата
29 января 18:15, Корнелья-Эль Прат, Онлайн-трансляция