«Севилья» вдесятером уступила «Эспаньолу»

«Эспаньол» дома обыграл «Севилью» (3:1) в 20-м туре чемпионата Испании.

У хозяев поля отличились Хосе Антонио Рейес (4-я минута - с пенальти), Марк Наварро (45-я) и Херар Морено (71-я), у гостей - Стеван Йоветич (20-я).

Отметим, что севильцы почти весь в матч играли в меньшинстве: на 4-й минуте с поля был удален Николас Пареха.

Команда Хорхе Сампаоли с 42 очками осталась на втором месте, клуб из Барселоны» с 29 баллами - на 10-й строчке.

В следующем туре «Севилья» 5 февраля примет «Вильярреал», а «Эспаньол» днем ранее встретится в гостях с «Малагой».