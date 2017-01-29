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«Химки» обыграли ВЭФ в Единой лиге ВТБ

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между ВЭФом и «Химками» завершился победой гостей. Итоговый счет матча - 104:90 в пользу «Химок».

В составе победителей самым результативным стал Марко Тодорович, который набрал 22 очка. У ВЭФа 27 очков набрал Янис Блумс.

«Химки» занимают третье место в турнирной таблице. ВЭФ на шестом месте.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Матч

ВЭФ - Химки - 90:104

Место и дата

29 января 17:00, Олимпийский Спортивный Центр, Онлайн-трансляция

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