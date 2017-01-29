«Химки» обыграли ВЭФ в Единой лиге ВТБ
Матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между ВЭФом и «Химками»
завершился победой гостей. Итоговый счет матча - 104:90
в пользу «Химок».
В составе победителей самым результативным стал Марко
Тодорович, который набрал 22 очка. У ВЭФа 27 очков набрал Янис Блумс.
«Химки» занимают третье место в турнирной таблице. ВЭФ на
шестом месте.
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
Матч
Место и дата
29 января 17:00, Олимпийский Спортивный Центр, Онлайн-трансляция
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