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Анна Юракова завоевала бронзу на дистанции 3000 м на этапе Кубка мира в Берлине

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Россиянка Анна Юракова завоевала бронзовую медаль на дистанции 3000 м на этапе Кубка мира в Берлине.

Первенствовала голландка Ирен Вюст, второй финишировала чешка Мартина Сабликова.

Конькобежный спорт
Кубок мира
Пятый этап
Берлин, Германия
Женщины. 3000 м

1. Ирен Вюст (Голландия) - 4.01,77
2. Мартина Сабликова (Чехия) - 4.02,38
3. Анна Юракова (Россия) - 4.04,64… 
6. Ольга Граф (Россия) - 4.06,68… 
15. Наталья Воронина (Россия) - 4.09,81.

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