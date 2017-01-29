Анна Юракова завоевала бронзу на дистанции 3000 м на этапе Кубка мира в Берлине
Россиянка Анна Юракова завоевала бронзовую медаль на дистанции 3000 м на этапе Кубка мира в Берлине.
Первенствовала голландка Ирен Вюст, второй финишировала чешка Мартина Сабликова.
Конькобежный спорт
Кубок мира
Пятый этап
Берлин, Германия
Женщины. 3000 м
1. Ирен Вюст (Голландия) - 4.01,77
2. Мартина Сабликова (Чехия) - 4.02,38
3. Анна Юракова (Россия) - 4.04,64…
6. Ольга Граф (Россия) - 4.06,68…
15. Наталья Воронина (Россия) - 4.09,81.
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