Анна Юракова завоевала бронзу на дистанции 3000 м на этапе Кубка мира в Берлине

читайте также

Есин занял четвертое место на Кубке мира по конькобежному спорту на дистанции 1000 метров На этапе Кубка мира по конькобежному спорту в Берлине (Германия) состоялись соревнования на дистанции 1000 метро у мужчин. Россиянин Алексей Есин занял четвертое место.

Мурашов победил во втором забеге на дистанции 500 м на этапе Кубка мира в Берлине Россиянин Руслан Мурашов победил во втором забеге на дистанции 500 м на этапе Кубка мира по конькобежному спорту в Берлине.

Шихова заняла четвертое место на дистанции 1500 метров на Кубке мира На этапе Кубка мира по конькобежному спорту в Берлине (Германия) состоялись соревнования на дистанции 1500 метров у женщин. Российская спортсменка Екатерина Шихова заняла четвертое место.

Юсков стал пятым на дистанции 1000 метров, победил голландец Нейс В Берлине (Германия) продолжается пятый этап Кубка мира по конькобежному спорту. На дистанции 1000 метров у мужчин победу одержал представитель Голландии Кьелд Нейс.

Юсков занял второе место на этапе Кубка мира по конькобежному спорту на дистанции 1500 метров На этапе Кубка мира по конькобежному спорту в Берлине (Германия) состоялись соревнования на дистанции 1500 метров у мужчин. В тройку призеров попал российский спортсмен Денис Юсков.

Фаткулина заняла третье место на этапе Кубка мира по конькобежному спорту На этапе Кубка мира по конькобежному спорту в Берлине (Германия) состоялись соревнования у женщин на дистанции 500 метров. Россиянка Ольга Фаткулина заняла третье место.

Станут ли сани золотыми? Анонс событий в зимних видах спорта Чемпионат планеты по санному спорту и россыпь этапов Кубка мира в других видах. Где и за что будут бороться россияне в предстоящий уик-энд?

Дерби «Спартак» – ЦСКА и ЧЕ по фигурному катанию. Главные события недели «Советский спорт» анонсирует главные спортивные события, которые состоятся на этой неделе.

Финал КМ по конькобежному спорту, перенесенный из Челябинска, пройдет в норвежском Ставангере Международный союз конькобежцев (ISU)) принял решение о проведении финала Кубка мира по конькобежному спорту сезона-2016/17 в норвежском Ставангере (Норвегия), сообщает официальный сайт организации.

Иван Скобрев: Не понимаю, с чем связана отмена этапа Кубка мира в Челябинске Чемпион мира-2011 в многоборье, двукратный призер Олимпиады в Ванкувере Иван Скобрев прокомментировал отмену заключительного этапа Кубка мира по конькобежному спорту, который должен был пройти в Челябинске с 10 по 12 марта 2017 года.

Алексей Кравцов: Решение о чемпионате Европы в Коломне будет приниматься позднее Президент Союза конькобежцев России Алексей Кравцов прокомментировал о возможном переносе чемпионата Европы по конькобежному спорту 2018 года, который должен пройти в Коломне с 5 по 7 января.

Алексей Кравцов: Решение ISU перенести этап КМ из Челябинска лишено смысла Президент Союза конькобежцев России (СКР) Алексей Кравцов прокомментировал перенос финала Кубка мира по конькобежному спорту из Челябинска по рекомендациям МОК.

Кравцов подтвердил решение ISU перенести финал КМ по конькобежному спорту в Челябинске Президент Союза конькобежцев России Алексей Кравцов подтвердил решение ISU перенести этап Кубка мира из Челябинска.

Алексей Кравцов: Абсолютно спокоен насчет проведения Кубка мира по конькобежному спорту в Челябинске Президент Союза конькобежцев России (СКР) Алексей Кравцов прокомментировал возможность отмены проведения финала Кубка мира по конькобежному спорту в Челябинске.

Продавай до самого старта! Лучшая рекламная акция года Финский конькобежец Мика Поутала, участник Олимпиад, вышел на дорожку не только пробежать 500 метров, но и прорекламировать свою книгу.

Кулижников получил травму паха и не стартует на дистанции 1000 м на этапе КМ в Херенвене Российский конькобежец Павел Кулижников не стартует на дистанции 1000 метров на этапе Кубка мира в голландском Херенвене. Об этом сообщил главный тренер сборной России Константин Полтавец.

Мурашов победил на дистанции 1000 м в дивизионе B на этапе КМ в Херенвене Российский конькобежец Руслан Мурашов победил на дистанции 1000 метров в дивизионе B на этапе Кубка мира в голландском Херенвене.

Фаткулина, Асеева и Голикова завоевали серебро на Кубке мира в командном спринте На этапе Кубка мира по конькобежному спорту в Херенвене (Голландия) состоялись соревнования по командному спринту. У женщин в тройку призеров попала сборная России.

Юсков занял второе место на дистанции 1500 метров на этапе Кубка мира На этапе Кубка мира по конькобежному спорту в Херенвене (Голландия) состоялись соревнования у мужчин на дистанции 1500 метров. В тройку призеров попал россиянин Денис Юсков.