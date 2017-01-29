«Зенит» обыграл «Цмоки-Минск» в Единой лиге ВТБ
Матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между «Зенитом» и «Цмоки-Минск» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча - 84:56 в пользу «Зенита».
В составе победителей самым результативным стал
Сергей Карасев. Он набрал 20 очков. У «Цмоки-Минск»
17 очков в активе Александра Кудрявцева.
«Зенит» занимает четвертое место в турнирной таблице. «Цмоки-Минск»
на 11-м месте.
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
Матч
Зенит - Цмоки-Минск - 84:56
Место и дата
29 января 18:00, СК Юбилейный, Онлайн-трансляция
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