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Тренер: Бойкот матча волейболистками краснодарского «Динамо» является разовой акцией

Источник:  ТАССКомментарии

Главный тренер женского волейбольного клуба Константин Ушаков рассказал, почему команда не вышла сегодня на игру против одноименного клуба из Казани.

Ранее СМИ сообщили, что игроки и персонал команды не получают зарплату на протяжении семи месяцев.

«Бойкот матча - это разовая акция, мы поддержали мужскую команду. Девочки продолжат тренироваться. Будем ждать решения и реакции от руководителей клуба, собственно с этой целью мы и бойкотировали игру», - цитирует Ушакова ТАСС.

Накануне матч чемпионата страны бойкотировала мужская команда «Динамо», чтобы привлечь внимание к проблемам клуба.



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