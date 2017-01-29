Тренер: Бойкот матча волейболистками краснодарского «Динамо» является разовой акцией

Главный тренер женского волейбольного клуба Константин Ушаков рассказал, почему команда не вышла сегодня на игру против одноименного клуба из Казани.

Ранее СМИ сообщили, что игроки и персонал команды не получают зарплату на протяжении семи месяцев.

«Бойкот матча - это разовая акция, мы поддержали мужскую команду. Девочки продолжат тренироваться. Будем ждать решения и реакции от руководителей клуба, собственно с этой целью мы и бойкотировали игру», - цитирует Ушакова ТАСС.

Накануне матч чемпионата страны бойкотировала мужская команда «Динамо», чтобы привлечь внимание к проблемам клуба.





