Бьорген и Иверсен стали победителями на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Швеции

На этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Фалуне (Швеция) состоялись гонки на 15 километров классически стилем у женщин и на 30 – у мужчин. Российские спортсмены не вошли в число призеров.

У женщин победу одержала норвежка Марит Бьорген, а ее соотечественницы Ингвильд Остберг и Хайди Венг стали призерами. Россиянка Полина Кальсина стала 12-й.

У мужчин победил норвежец Эмиль Иверсен, его соотечественник Мартин Йонсруд Сундбю стал вторым. Третье место у Калле Халфварссона из Швеции. Россиянин Александр Бессмертных показал восьмой результат.

Лыжные гонки. Кубок мира

Фалун (Швеция)

Мужчины. 30 км

Классический стиль

1. Эмиль Иверсен (Норвегия) 1:15.46,7

2. Мартин Йонсруд Сундбю (Норвегия) + 3,7

3. Калле Халфварссон (Швеция) + 5,6…

8. Александр Бессмертных (Россия) + 10,9…

11. Андрей Ларьков (Россия) + 15,7

12. Сергей Устюгов (Россия) + 39,4

13. Дмитрий Япаров (Россия) + 59,2…

21. Сергей Турышев (Россия) + 1.49,3

22. Станислав Волженцев (Россия) + 2.30,2

Женщины. 15 км

Классический стиль

1. Марит Бьорген (Норвегия) 41.28,8.

2. Ингвильд Остберг (Норвегия) +0,5

3. Хайди Венг (Норвегия)+ 8,1…

12. Полина Кальсина (Россия) + 1.43,2…

17. Анастасия Седова (Россия) + 2.04,9…

27. Мария Гущина (Россия) + 3.12,5…

30. Юлия Белорукова (Россия) + 3.30,7