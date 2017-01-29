Бьорген и Иверсен стали победителями на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Швеции
На этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Фалуне
(Швеция) состоялись гонки на 15 километров классически стилем у женщин и на 30 –
у мужчин. Российские спортсмены не вошли в число призеров.
У женщин победу одержала норвежка Марит Бьорген,
а ее соотечественницы Ингвильд Остберг и
Хайди Венг стали призерами. Россиянка Полина Кальсина стала 12-й.
У мужчин победил норвежец Эмиль Иверсен, его
соотечественник Мартин Йонсруд Сундбю
стал вторым. Третье место у Калле Халфварссона из Швеции.
Россиянин Александр Бессмертных показал восьмой результат.
Лыжные гонки. Кубок мира
Фалун (Швеция)
Мужчины. 30 км
Классический стиль
1. Эмиль Иверсен (Норвегия) 1:15.46,7
2. Мартин Йонсруд Сундбю (Норвегия) + 3,7
3. Калле Халфварссон (Швеция) + 5,6…
8. Александр Бессмертных (Россия) + 10,9…
11. Андрей Ларьков (Россия) + 15,7
12. Сергей Устюгов (Россия) + 39,4
13. Дмитрий Япаров (Россия) + 59,2…
21. Сергей Турышев (Россия) + 1.49,3
22. Станислав Волженцев (Россия) + 2.30,2
Женщины. 15 км
Классический стиль
1. Марит Бьорген (Норвегия) 41.28,8.
2. Ингвильд Остберг (Норвегия) +0,5
3. Хайди Венг (Норвегия)+ 8,1…
12. Полина Кальсина (Россия) + 1.43,2…
17. Анастасия Седова (Россия) + 2.04,9…
27. Мария Гущина (Россия) + 3.12,5…
30. Юлия Белорукова (Россия) +
3.30,7