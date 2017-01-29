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Бьорген и Иверсен стали победителями на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Швеции

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

На этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Фалуне (Швеция) состоялись гонки на 15 километров классически стилем у женщин и на 30 – у мужчин. Российские спортсмены не вошли в число призеров.

У женщин победу одержала норвежка Марит Бьорген, а ее соотечественницы Ингвильд Остберг и Хайди Венг стали призерами. Россиянка Полина Кальсина стала 12-й.

У мужчин победил норвежец  Эмиль Иверсен, его соотечественник Мартин Йонсруд Сундбю  стал вторым. Третье место у Калле Халфварссона из Швеции. Россиянин Александр Бессмертных показал восьмой результат.

Лыжные гонки. Кубок мира

Фалун (Швеция)

Мужчины. 30 км

Классический стиль

 1. Эмиль Иверсен (Норвегия) 1:15.46,7

2. Мартин Йонсруд Сундбю (Норвегия) + 3,7

3. Калле Халфварссон (Швеция)  + 5,6…

8. Александр Бессмертных (Россия)  + 10,9…

11. Андрей Ларьков (Россия) + 15,7

12. Сергей Устюгов (Россия) + 39,4

13. Дмитрий Япаров (Россия)  + 59,2…

21. Сергей Турышев (Россия) + 1.49,3

22. Станислав Волженцев (Россия) + 2.30,2

Женщины. 15 км

Классический стиль

 1. Марит Бьорген (Норвегия)  41.28,8.

2. Ингвильд Остберг (Норвегия) +0,5

3. Хайди Венг (Норвегия)+ 8,1…

12. Полина Кальсина  (Россия) + 1.43,2…

17. Анастасия Седова  (Россия) + 2.04,9…

27. Мария Гущина (Россия)  + 3.12,5…

30. Юлия Белорукова (Россия) + 3.30,7

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