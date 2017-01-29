Дмитрий Квартальнов: Порадовал овертайм

После победы над «Металлургом» (4:3 ОТ) главный тренер ЦСКА Дмитрий Квартальнов похвалил свою команду за игру в овертайме и пожурил за действия в меньшинстве.

- Хорошая игра, которая понравилась болельщикам, сначала мало бросали по воротам, потом стали бросать, сравняли счет, Но остаются проблемы меньшинства, понимали, что «Магнитка» – первая в лиге по большинству. Но молодцы, дотерпели, порадовал овертайм.

- Прокомментируйте удаление до конца игры Ожиганова. Будете подавать апелляцию?

- Не хочу комментировать судейство. Мне очень понравилась работа арбитров в нашем матче в Нижнем Новгороде. Возможно, какие-то мелкие фолы они пропустили, но давали играть в мужской контактный хоккей.

Я всегда оцениваю планку жесткости по первому удалению. Сегодня судья дал и дал…