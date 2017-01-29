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Дортмундская «Боруссия» не удержала победу над «Майнцем»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Майнц» дома сыграл вничью с дортмундской «Боруссией» (1:1) в 18-м туре чемпионата Германии.

У гостей на 3-й минуте отличился Марко Ройс. В конце встречи Данни Латца восстановил равенство.

Команда Томаса Тухеля с 31 очком занимает четвертое место, ее сегодняшний соперник с 22 баллами – на 10-й строчке.

В следующем туре «Майнц» 4 февраля сыграет на выезде с «Хоффенхаймом», а «Боруссия» в тот же день примет РБ «Лейпциг».

Матч

Майнц - Боруссия - 1:1 (0:1)

Голы

Ройс 3 (0:1). Латца 83 (1:1).

Состав

Майнц: Лёссль, Бунгерт, Белль, Донати, Брозински, Гбамин (Рамальо, 62), Латца, Фрай (Зейдель, 69), L. Öztunali, Самперио, Муто (де Бласис, 74)

Боруссия: Бюрки, Папастатопулос, Шмельцер, Пищек, Герреру (Гётце, 66), Гинтер, Кастро (Пулишич, 86), Вайгль, Ройс, Шюррле, Обамеянг (Дембеле, 72)

Предупреждения:

Гбамин, 54; Самперио, 75 - Шюррле, 75

Судья:

Феликс Цвайер (Германия)

Место и дата

29 января 19:30, Брухвег Штадион, Онлайн-трансляция

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