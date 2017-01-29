«МЮ» разгромил «Уиган» в Кубке Англии
Матч 1/16 финала Кубка Англии между «Манчестер
Юнайтед» и «Уиганом» завершился крупной победой хозяев. Итоговый счет матча –
4:0 в пользу «МЮ».
В составе победителей отличились Маруан Феллайни,
Крис Смоллинг, Генрих Мхитарян и Бастиан Швайнштайгер. Соперник манкунианцев по
1/8 финала определится позднее.
Кубок Англии
1/16 финала
«Манчестер Юнайтед» - «Уиган» - 4:0
Голы: Феллайни, 44, Смоллинг, 57, Мхитарян, 74,
Швайнштайгер, 81.
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