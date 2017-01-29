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«МЮ» разгромил «Уиган» в Кубке Англии

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч 1/16 финала Кубка Англии между «Манчестер Юнайтед» и «Уиганом» завершился крупной победой хозяев. Итоговый счет матча – 4:0 в пользу «МЮ».

В составе победителей отличились Маруан Феллайни, Крис Смоллинг, Генрих Мхитарян и Бастиан Швайнштайгер. Соперник манкунианцев по 1/8 финала определится позднее.

Кубок Англии

1/16 финала

«Манчестер Юнайтед» - «Уиган» - 4:0

Голы: Феллайни, 44, Смоллинг, 57, Мхитарян, 74, Швайнштайгер, 81.

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