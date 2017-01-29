«МЮ» разгромил «Уиган» в Кубке Англии

Константин Генич: «Уиган» не забьет «Юнайтед», а если и сыграет вничью, это будет сравнимо с подвигом

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Константин Генич дал прогноз на матч 1/16 финала Кубка Англии между «Манчестер Юнайтед» и «Уиганом», который состоится 29 января на домашней арене «красных дьяволов».