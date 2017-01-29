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Стефан Да Коста: Провели отличную репетицию перед плей-офф

Владислав Домрачев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

После победы над «Магниткой» (4:3 ОТ) нападающий ЦСКА Стефан Да Коста рассказал о ее значимости накануне плей-офф.

- Мы провели хороший матч. Медленно играли в первом периоде, затем мы взвинтили темп. Плей-офф близко, такие отличные победы, как сегодня, очень важны, придают нам уверенности. Мы были хорошей командой и так же намерены действовать в дальнейшем.

Я не забыл финал, проигранный «Магнитке». Нам удалось взять реванш, что очень важно.

- А важно занять первое место в Западной конференции?

- Конечно, потому что лучше начинать плей-офф дома. Дополнительная домашняя игра – это козырь. Зачем он него отказываться? Мы должны побеждать дома.

- Как вам овертайм «три на три»?

- Нравится! Много места на льду и для творчества. В овертайме надо дорожить шайбой.

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