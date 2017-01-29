Гана обыграла ДР Конго и вышла в полуфинал Кубка африканских наций
Матч 1/4 финала Кубка африканских наций между
сборными Ганы и ДР Конго завершился победой ганских футболистов. Итоговый счет
матча – 2:1 в пользу сборной Ганы.
В составе победителей отличились Джордан Айю и
Андре Айю (с пенальти). У ДР Конго забил Поль-Жозе Мпоку.
В полуфинале сборная Ганы сыграет со сборной
Камеруна.
Кубок африканских наций
1/4 финала
Матч
Голы
Айю Д. 63 (0:1). Мпоку 68 (1:1). Айю А. 78 (1:2 - пен.).
Состав
ДР Конго: Матампи, Бокади, Мбемба, Тиссеран, Иссама, Ломалиса, Мулумба (Болинжи, 85), Мпоку (Бакамбу, 83), Мубеле (Бокила, 83), Кабананга, Мбокани
Гана: Разак, Ачимпонг, Амарти, Бой, Аффул, Атсу, Айю А., Аква, Вакасо, Парти, Айю Д.
Предупреждения:
Мулумба, 16; Ломалиса, 60; Тиссеран, 61 - Вакасо, 58; Амарти, 74
Судья:
Бернард Камилле (Сейшельские острова)
Место и дата
29 января 19:00, Стад д'Оем, Онлайн-трансляция