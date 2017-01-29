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Гана обыграла ДР Конго и вышла в полуфинал Кубка африканских наций

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч 1/4 финала Кубка африканских наций между сборными Ганы и ДР Конго завершился победой ганских футболистов. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу сборной Ганы.

В составе победителей отличились Джордан Айю и Андре Айю (с пенальти). У ДР Конго забил Поль-Жозе Мпоку.

В полуфинале сборная Ганы сыграет со сборной Камеруна.

Кубок африканских наций

1/4 финала

Матч

ДР Конго - Гана - 1:2 (0:0)

Голы

Айю Д. 63 (0:1). Мпоку 68 (1:1). Айю А. 78 (1:2 - пен.).

Состав

ДР Конго: Матампи, Бокади, Мбемба, Тиссеран, Иссама, Ломалиса, Мулумба (Болинжи, 85), Мпоку (Бакамбу, 83), Мубеле (Бокила, 83), Кабананга, Мбокани

Гана: Разак, Ачимпонг, Амарти, Бой, Аффул, Атсу, Айю А., Аква, Вакасо, Парти, Айю Д.

Предупреждения:

Мулумба, 16; Ломалиса, 60; Тиссеран, 61 - Вакасо, 58; Амарти, 74

Судья:

Бернард Камилле (Сейшельские острова)

Место и дата

29 января 19:00, Стад д'Оем, Онлайн-трансляция

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