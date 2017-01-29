Французы стали шестикратными чемпионами мира

Сборная Франции выиграла чемпионат мира по гандболу среди мужчин. В финальной встрече в парижском дворце спорта «Берси» хозяева турнира победили норвежцев – 33:26.

Французы считались безусловными фаворитами этой встречи, но тем не менее почти всю первую половину в счете вели норвежцы, и только перед перерывом хозяева смогли повести в счете. 18:17 в их пользу – так закончился первый тайм.

Ключевым отрезком этой игры стало начало второго тайма – за шесть минут после перерыва сборная Франции повела в счете пять мячей 23:18 и больше преимущества не упустила.

Начиная с 1995 года, сборная Франции выиграла мужской чемпионат мира шестой раз. Ранее трехцветные завоевали титулы в 1995, 2001, 2009, 2011 и в 2015 годах. 40-летний вратарь команды Тьерри Омейер стал чемпионом мира в пятый раз.

Кроме этого французы выигрывали одну серебряную медаль и три бронзовых. Также сборная Франции – двукратный олимпийский чемпион. В Рио-де-Жанейро они, правда, не смогли защитить титул, сенсационно уступив в финале датчанам.

Отметим, что оба финалиста чемпионата мира на предварительном раунде играли в одной группе с россиянами, которые вышли в плей-офф с третьего места и уступили в 1/8 финала, заняв итоговое 12-е место.

Днем ранее состоялся матч за 3-е место. В нем словенцы в драматичной борьбе победили хорватов, преимущество которых по ходу второго тайма достигало шести мячей.