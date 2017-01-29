«Сент-Этьен» разгромил «Тулузу»

читайте также

«Ницца» обыграла «Генгам» и вернулась на первое место в чемпионате Франции Матч 22-го тура чемпионата Франции между «Ниццей» и «Генгамом» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 3:1 в пользу «Ниццы».

Пайе перейдет в «Марсель» за 25 миллионов фунтов «Вест Хэм» и «Марсель» согласовали сумму трансфера полузащитника лондонского клуба Димитри Пайе.

Лига 1. 22-й тур. «Ницца» - «Генгам», «ПСЖ» - «Монако» и другие матчи. Онлайн Все матчи чемпионата Франции по футболу на сайте «Советского спорта».

«Бордо» на выезде обыграл «Нанси» Матч 22-го тура чемпионата Франции между «Нанси» и «Бордо» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 2:0 в пользу «Бордо».

«Лион» дома уступил «Лиллю» Матч 22-го тура чемпионата Франции между «Лионом» и «Лиллем» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Лилля».

Ультрас «ПСЖ» пригрозили бойкотировать матч с «Монако» Ультрас «Пари Сен-Жермен» грозят бойкотировать матч 22-го тура лиги 1 с «Монако» в связи с проблемой посещения «Парк де Пренс» для некоторых представителей группировки Paris Ultras Collective (CUP), сообщает ESPN FC.

«Марсель» предложил за Пайе 32 миллиона евро Полузащитник сборной Франции Димитри Пайе может все же перейти из «Вест Хэма» в «Марсель» в зимнее трансферное окно.

Венгер нашел замену Санчесу, а Конте задумал обмен. Обзор трансферных слухов «Советский спорт» собрал самую яркую подборку трансферных слухов за прошедшие пять дней в европейском футболе.

Радамель Фалькао: Мне было нелегко отклонить три предложения из Китая Колумбийский форвард «Монако» Радамель Фалькао подтвердил информацию о том, что в январе он мог перебраться в чемпионат Китая.

Защитник «Фламенго» Жорже перешел в «Монако» за 8,5 миллионов евро Крайний защитник «Фламенго» Жорже перешел в «Монако», сообщает пресс-служба бразильского клуба.

Хет-трик Гомиса помог «Марселю» разгромить «Монпелье» В матче 22-го тура чемпионата Франции «Марсель» на своем поле разгромил «Монпелье» со счетом 5:1.

«Рома» арендовала Гренье у «Лиона» Полузащитник «Лиона» Клеман Гренье перешел в «Рому» на правах аренды. Об этом сообщает официальный сайт итальянского клуба.

«Марсель» должен успеть оформить переход Пайе до закрытия трансферного окна «Марсель» и «Вест Хэм» стали как никогда близки к соглашению по возвращению полузащитника Димитри Пайе во французский клуб, сообщает The Guardian.

Президент «Лас-Пальмаса»: Хесе хочет играть в нашей команде Президент «Лас-Пальмаса» Мигель Анхель Рамирес рассказал, как обстоят дела с переходом нападающего «ПСЖ» Хесе Родригеса.

«Ливерпуль» включился в борьбу за Оньекуру, «Эйпен» хочет, чтобы игрок перешел в ЦСКА «Ливерпуль» стал еще одним претендентом на форварда «Эйпена» Анри Оньекуру, сообщает AfricanFootball.

Мемфис Депай: Мне было непросто в «Манчестер Юнайтед» Полузащитник «Лиона» Мемфис Депай, перешедший во французский клуб из «Манчестер Юнайтед», рассказал об отношениях с Жозе Моуринью.

Квинси Промес: Звал Депая в «Спартак», но он выбрал другую дорогу Полузащитник московского «Спартака» Квинси Промес предлагал своему соотечественнику Мемфису Депаю стать игроком столичного клуба.

Тренер «Мидлсбро» подтвердил интерес к бывшему форварду «Реала» Главный тренер «Мидлсбро» Айтор Каранка подтвердил информацию об интересе английского клуба к нападающему «ПСЖ» Хесе Родригесу, с которым он знаком по совместной работе в мадридском «Реале».

«Мидлсбро» возьмет Хесе в аренду до конца сезона Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Хесе Родригес продолжит сезон в «Мидлсбро». В ближайшее время клубы оформят аренду 23-летнего испанца до лета 2017 года.