Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Федерер6:4, 3:6, 6:1, 3:6, 6:3Надаль
Хоккей  ЦСКА4 : 3 ОТМеталлург
Футбол  Египет0 : 0Марокко
Биатлон  Смешанная эстафета
Хоккей  СКА5 : 3Трактор
Футбол  ПСЖ- : -Монако
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Сент-Этьен» разгромил «Тулузу»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч 22-го тура чемпионата Франции между «Тулузой» и «Сент-Этьеном» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 3:0 в пользу «Сент-Этьена».

В составе победителей дубль сделал Нолан Ру, оба мяча он забил с пенальти. Также отличился Кевин Монне-Паке.

«Сент-Этьен» набрал 33 очка и занимает пятое место в чемпионате Франции. У «Тулузы» 26 очков и десятое место.

Чемпионат Франции. Лига 1

22-й тур

Матч

Тулуза - Сент-Этьен - 0:3 (0:1)

Голы

Руа 9 (0:1 - пен.). Монне-Паке 55 (0:2). Руа 66 (0:3 - пен.).

Состав

Тулуза: Лафон, Сомалия, Диоп, Амьен-Аду, Мубандже, Жюльен, Блен, Трехо (Пье, 75), Дурмаз (Нинков, 70), Брайтвайт

Сент-Этьен: Мулен, Перрен, Погба, Теофил-Катерин, Сельнес, Верето (Лемуан, 69), Кейта (Норден, 73), Руа, Амума (Дабо, 82), Малькуи, Монне-Паке

Предупреждения:

Лафон, 9; Брайтвайт, 60 - Верето, 12; Малькуи, 26; Руа, 51; Теофил-Катерин, 57

Удаления:

Сомалия, 47 - нет

Судья:

Бартоломью Варела (Франция)

Место и дата

29 января 19:00, Муниципал, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Ницца» обыграла «Генгам» и вернулась на первое место в чемпионате ФранцииМатч 22-го тура чемпионата Франции между «Ниццей» и «Генгамом» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 3:1 в пользу «Ниццы».Пайе перейдет в «Марсель» за 25 миллионов фунтов«Вест Хэм» и «Марсель» согласовали сумму трансфера полузащитника лондонского клуба Димитри Пайе.Лига 1. 22-й тур. «Ницца» - «Генгам», «ПСЖ» - «Монако» и другие матчи. ОнлайнВсе матчи чемпионата Франции по футболу на сайте «Советского спорта».«Бордо» на выезде обыграл «Нанси»Матч 22-го тура чемпионата Франции между «Нанси» и «Бордо» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 2:0 в пользу «Бордо».«Лион» дома уступил «Лиллю»Матч 22-го тура чемпионата Франции между «Лионом» и «Лиллем» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Лилля».Ультрас «ПСЖ» пригрозили бойкотировать матч с «Монако»Ультрас «Пари Сен-Жермен» грозят бойкотировать матч 22-го тура лиги 1 с «Монако» в связи с проблемой посещения «Парк де Пренс» для некоторых представителей группировки Paris Ultras Collective (CUP), сообщает ESPN FC.«Марсель» предложил за Пайе 32 миллиона евроПолузащитник сборной Франции Димитри Пайе может все же перейти из «Вест Хэма» в «Марсель» в зимнее трансферное окно.Венгер нашел замену Санчесу, а Конте задумал обмен. Обзор трансферных слуховВенгер нашел замену Санчесу, а Конте задумал обмен. Обзор трансферных слухов«Советский спорт» собрал самую яркую подборку трансферных слухов за прошедшие пять дней в европейском футболе.Радамель Фалькао: Мне было нелегко отклонить три предложения из КитаяКолумбийский форвард «Монако» Радамель Фалькао подтвердил информацию о том, что в январе он мог перебраться в чемпионат Китая.Защитник «Фламенго» Жорже перешел в «Монако» за 8,5 миллионов евроКрайний защитник «Фламенго» Жорже перешел в «Монако», сообщает пресс-служба бразильского клуба.Хет-трик Гомиса помог «Марселю» разгромить «Монпелье»В матче 22-го тура чемпионата Франции «Марсель» на своем поле разгромил «Монпелье» со счетом 5:1.«Рома» арендовала Гренье у «Лиона»Полузащитник «Лиона» Клеман Гренье перешел в «Рому» на правах аренды. Об этом сообщает официальный сайт итальянского клуба.«Марсель» должен успеть оформить переход Пайе до закрытия трансферного окна«Марсель» и «Вест Хэм» стали как никогда близки к соглашению по возвращению полузащитника Димитри Пайе во французский клуб, сообщает The Guardian.Президент «Лас-Пальмаса»: Хесе хочет играть в нашей командеПрезидент «Лас-Пальмаса» Мигель Анхель Рамирес рассказал, как обстоят дела с переходом нападающего «ПСЖ» Хесе Родригеса.«Ливерпуль» включился в борьбу за Оньекуру, «Эйпен» хочет, чтобы игрок перешел в ЦСКА«Ливерпуль» стал еще одним претендентом на форварда «Эйпена» Анри Оньекуру, сообщает AfricanFootball.Мемфис Депай: Мне было непросто в «Манчестер Юнайтед»Полузащитник «Лиона» Мемфис Депай, перешедший во французский клуб из «Манчестер Юнайтед», рассказал об отношениях с Жозе Моуринью.Квинси Промес: Звал Депая в «Спартак», но он выбрал другую дорогуПолузащитник московского «Спартака» Квинси Промес предлагал своему соотечественнику Мемфису Депаю стать игроком столичного клуба.Тренер «Мидлсбро» подтвердил интерес к бывшему форварду «Реала»Главный тренер «Мидлсбро» Айтор Каранка подтвердил информацию об интересе английского клуба к нападающему «ПСЖ» Хесе Родригесу, с которым он знаком по совместной работе в мадридском «Реале».«Мидлсбро» возьмет Хесе в аренду до конца сезонаПолузащитник «Пари Сен-Жермен» Хесе Родригес продолжит сезон в «Мидлсбро». В ближайшее время клубы оформят аренду 23-летнего испанца до лета 2017 года.Томас Бертольд: Будет ли Дракслер эффективен на левом краю? СомнительноЧемпион мира 1990 года считает, что новичка ПСЖ нужно использовать под нападающими.
Главные новости
Лыжный спорт
Российский лыжник погиб в горах Монблана
Футбол
Дортмундская «Боруссия» не удержала победу над «Майнцем»
Футбол
Соперник «Краснодара» в ЛЕ «Фенербахче» разгромлен аутсайдером чемпионата Турции
Гандбол
Французы стали шестикратными чемпионами мира
Футбол
Гана обыграла ДР Конго и вышла в полуфинал Кубка африканских наций
Футбол
«МЮ» разгромил «Уиган» в Кубке Англии
Волейбол
Тренер: Бойкот матча волейболистками краснодарского «Динамо» является разовой акцией
Конькобежный спорт
Анна Юракова завоевала бронзу на дистанции 3000 м на этапе Кубка мира в Берлине
Футбол
«Севилья» вдесятером уступила «Эспаньолу»
Футбол
«Локомотив» обыграл «Осиек» в товарищеском матче
все новости
Сент-Этьен
Сент-Этьенкалендарьстатистика
Тулуза
Тулузакалендарьстатистика
Чемпионат Франции
Чемпионат Франциитаблицакалендарьстатистикатексты/новости