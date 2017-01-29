«Сент-Этьен» разгромил «Тулузу»
Матч 22-го тура чемпионата Франции между «Тулузой»
и «Сент-Этьеном» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 3:0 в пользу «Сент-Этьена».
В составе победителей дубль сделал Нолан Ру, оба
мяча он забил с пенальти. Также отличился Кевин Монне-Паке.
«Сент-Этьен» набрал 33 очка и занимает пятое
место в чемпионате Франции. У «Тулузы» 26 очков и десятое место.
Чемпионат Франции. Лига 1
22-й тур
Матч
Тулуза - Сент-Этьен - 0:3 (0:1)
Голы
Руа 9 (0:1 - пен.). Монне-Паке 55 (0:2). Руа 66 (0:3 - пен.).
Состав
Тулуза: Лафон, Сомалия, Диоп, Амьен-Аду, Мубандже, Жюльен, Блен, Трехо (Пье, 75), Дурмаз (Нинков, 70), Брайтвайт
Сент-Этьен: Мулен, Перрен, Погба, Теофил-Катерин, Сельнес, Верето (Лемуан, 69), Кейта (Норден, 73), Руа, Амума (Дабо, 82), Малькуи, Монне-Паке
Предупреждения:
Лафон, 9; Брайтвайт, 60 - Верето, 12; Малькуи, 26; Руа, 51; Теофил-Катерин, 57
Удаления:
Сомалия, 47 - нет
Судья:
Бартоломью Варела (Франция)
Место и дата
29 января 19:00, Муниципал, Онлайн-трансляция