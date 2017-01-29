Соперник «Краснодара» в ЛЕ «Фенербахче» разгромлен аутсайдером чемпионата Турции
«Фенербахче» проиграл «Кайсериспору» в выездном матче 19-го тура чемпионата Турции (1:4).
У победителей отличились Умут Булут, бывший нападающий «Спартака» Веллитон и и Гюрай Вурал (дважды), у проигравших - Мехмет Топал.
«Фенербахче» занимает четвертое место, «Кайсериспор» - 16-е.
Напомним, команда из Стамбула является соперником «Краснодара» в 1/16 финала Лиги Европы.
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