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Соперник «Краснодара» в ЛЕ «Фенербахче» разгромлен аутсайдером чемпионата Турции

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Фенербахче» проиграл «Кайсериспору» в выездном матче 19-го тура чемпионата Турции (1:4).

У победителей отличились Умут Булут, бывший нападающий «Спартака» Веллитон и и Гюрай Вурал (дважды), у проигравших - Мехмет Топал.

«Фенербахче» занимает четвертое место, «Кайсериспор» - 16-е.

Напомним, команда из Стамбула является соперником «Краснодара» в 1/16 финала Лиги Европы.

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