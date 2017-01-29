Хиршер и Штуец победили на Кубке мира по горнолыжному спорту

Продолжаются соревнования на Кубке мира по горнолыжному спорту. Сегодня состоялись соревнования по гигантскому слалому у мужчин и супергиганту у женщин.

У мужчин победил австриец Марсель Хиршер. В тройку лучших также попали швед Матс Олссон и немец Штефан Луитц. Россиянин Александр Андриенко занял 16-е место.

У женщин победила словенка Илька Штуец. В тройку лучших также попали итальянка София Годжа и австрийка Анна Вейт. Россиянка Александра Прокопьева на 48-м месте.

Горнолыжный спорт. Кубок мира

Женщины. Кортина д’Ампеццо (Италия)

Супергигант

1. Илька Штуец (Словения) 1.19,81.

2. София Годжа (Италия) 1.20,12

3. Анна Вейт (Австрия) 1.20,51…

48. Александра Прокопьева (Россия) 1.23,39

Мужчины.Гармиш-Партенкирхен (Германия)

Гигантский слалом

1. Марсель Хиршер (Австрия) 2.39,95

2. Матс Олссон (Швеция) 2.41,45

3. Штефан Луитц (Германия) 2.41,90…

16. Александр Андриенко (Россия) 2.43,34