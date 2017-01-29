Хиршер и Штуец победили на Кубке мира по горнолыжному спорту
Продолжаются соревнования на Кубке мира по
горнолыжному спорту. Сегодня состоялись соревнования по гигантскому слалому у
мужчин и супергиганту у женщин.
У мужчин победил австриец Марсель Хиршер. В тройку лучших также попали швед Матс
Олссон и немец Штефан Луитц.
Россиянин Александр Андриенко занял 16-е место.
У женщин
победила словенка Илька Штуец. В тройку лучших также попали
итальянка София Годжа и австрийка Анна Вейт. Россиянка Александра Прокопьева на 48-м месте.
Горнолыжный
спорт. Кубок мира
Женщины. Кортина д’Ампеццо (Италия)
Супергигант
1. Илька Штуец (Словения) 1.19,81.
2. София Годжа (Италия) 1.20,12
3. Анна
Вейт (Австрия) 1.20,51…
48. Александра Прокопьева (Россия) 1.23,39
Мужчины.Гармиш-Партенкирхен (Германия)
Гигантский слалом
1. Марсель Хиршер (Австрия) 2.39,95
2. Матс Олссон (Швеция) 2.41,45
3. Штефан Луитц (Германия) 2.41,90…
16. Александр Андриенко (Россия) 2.43,34