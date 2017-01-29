Дмитрий Баринов: Матч с «Осиеком» - самый сложный на сборах в плане нагрузки

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов подвел итоги контрольного матча с «Осиеком» (2:1) и рассказал о своей физической форме.

- Во втором тайме было особенно тяжело. По ощущениям, это самый сложный матч на сборах в плане нагрузки. Играли в хорошем темпе против хорошей команды. Во втором тайме «Осиек» выпустил 11 новых футболистов и прибавил, а мы немного подсели.

- В одном из эпизодов ты жестко пошел в подкат.

- Я был первым на мяче и выбивал его в подкате, но соперник пошел в стык и высоко поднял ногу. Мне пришлось поднять еще выше, иначе он бы нанес мне травму.

- Как сам ощущаешь себя физически?

- Я готов процентов на 85. Это уже третий матч на сборах, где я играю все 90 минут. О состоянии тренеры не спрашивают, но все видно на тренировках по датчикам.