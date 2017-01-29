Российский лыжник погиб в горах Монблана

Тело погибшего российского лыжника было найдено сегодня в одной из расщелин ледника «Моря льда», расположенном на массиве Монблан во Франции, сообщает ТАСС.

По данным спасательной службы региона, 30-летний россиянин погиб накануне. Тело удалось найти на высоте три тысячи метров.

По информации следствия, мужчина катался в этом горном районе вместе со своим 60-летним отцом. Тот был обнаружен сегодня спасателями в шоковом состоянии в одной из расщелин ледника - он провел там всю ночь. Пожилой человек упал в расщелину в тот момент, когда перемещался по снежной поверхности, пытаясь поймать сигнал мобильной связи, чтобы вызвать спасателей.