Нецид близок к переходу в «Легию»
Бывший нападающий ЦСКА Томаш Нецид может стать
игроком варшавской «Легии». Об этом сообщают польские СМИ.
Как информирует sport.interia.pl, в ближайшее
время чешский форвард может подписать контракт с «Легией». Он уже прошел
медосмотр в клубе.
Напомним, что ранее Нецид выступал за ЦСКА. Сейчас чех защищает цвета турецкого «Бурсаспора». В текущем сезоне 27-летний футболист провел 12 матчей за команду и забил два мяча.
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