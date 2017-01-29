Нецид близок к переходу в «Легию»

Бывший нападающий ЦСКА Томаш Нецид может стать игроком варшавской «Легии». Об этом сообщают польские СМИ.

Как информирует sport.interia.pl, в ближайшее время чешский форвард может подписать контракт с «Легией». Он уже прошел медосмотр в клубе.

Напомним, что ранее Нецид выступал за ЦСКА. Сейчас чех защищает цвета турецкого «Бурсаспора». В текущем сезоне 27-летний футболист провел 12 матчей за команду и забил два мяча.

Шишкин перешел в «Краснодар». Таблица трансферов РФПЛ



