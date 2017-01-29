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Просвирнова завоевала бронзу на юниорском ЧМ по шорт-треку, женская сборная России стала второй в эстафете

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В Инсбруке (Австрия) завершился юниорский чемпионат мира по шорт-треку. В число его призеров попала россиянка Софья Просвирнова.

Просвирнова стала второй в составе российской эстафетной команды на дистанции 3000 метров. Также в ее активе бронзовая медаль в многоборье. Кроме того, россиянка стала второй на дистанции 500 метров и третьей на дистанции 1000 метров.

Шорт-трек. Чемпионат мира среди юниоров

Инсбрук (Австрия)

Эстафета

3000 м

 1. Китай

2. Россия

3. Япония

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