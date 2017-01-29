Просвирнова завоевала бронзу на юниорском ЧМ по шорт-треку, женская сборная России стала второй в эстафете
В Инсбруке (Австрия) завершился юниорский чемпионат
мира по шорт-треку. В число его призеров попала россиянка Софья Просвирнова.
Просвирнова стала второй в составе российской
эстафетной команды на дистанции 3000 метров. Также в ее активе бронзовая медаль
в многоборье. Кроме того, россиянка стала второй на дистанции 500 метров и
третьей на дистанции 1000 метров.
Шорт-трек. Чемпионат мира среди юниоров
Инсбрук (Австрия)
Эстафета
3000 м
1. Китай
2. Россия
3. Япония
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически