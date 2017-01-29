Немец Веллингер победил на этапе Кубка мира по прыжкам с с трамплина, Климов – 11-й

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Поляк Стох победил на домашнем этапе Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина, Климов – десятый В Закопане (Польша) прошел этап Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина среди мужчин. Его победителем стал польский спортсмен Камил Стох.

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Аввакумова стала третьей на этапе Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина В воскресенье, 8 января, на проходящем в в немецком Оберстдорфе на этапе Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина россиянка Ирина Аввакумова заняла третье место во втором старте.

Аввакумова завоевала серебро на немецком этапе Кубка мира по прыжкам с трамплина Россиянка Ирина Аввкакумова заняла второе место на этапе Кубка мира по прыжкам с трамплина, который проходит в немецком Оберстдорфе.

Поляк Стох выиграл «Турне четырех трамплинов», одержав победу на последнем этапе, Климов – 16-й В Бишофсхофене (Австрия) состоялся последний, четвертый этап «Турне четырех трамплинов» в рамках Кубка мира по прыжкам с трамплина на лыжах. Победу одержал польский спортсмен Камиль Стох.

Крафт выиграл квалификацию на третьем этапе «Турне четырех трамплинов» Представитель Австрии Штефан Крафт показал лучший результат в квалификации на третьем этапе «Турне четырех трамплинов» в Инсбруке.

Норвежец Танде выиграл второй этап «Турне четырех трамплинов», Климов – 18-й На втором этапе «Турне четырех трамплинов» в рамках Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина победу одержал норвежский спортсмен Даниэль Андре Танде. Соревнования прошли в Гармиш-Партенкирхене (Германия).

Австриец Крафт победил на этапе «Турне четырех трамплинов» в Оберстдорфе, Климов – 13-й Завершились соревнования на этапе «Турне четырех трамплинов» в рамках Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина в Обестдорфе (Германия). Победителем стал австрийский спортсмен Штефан Крафт.

Аввакумова стала пятой на этапе Кубка мира в Нижнем Тагиле, победила японка Таканаси В Нижнем Тагиле (Россия) прошел этап Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина среди женщин. Во втором старте победу одержала японка Сара Таканаси.

Аввакумова заняла девятое место на этапе Кубка мира в Нижнем Тагиле, победила норвежка Лундбю В Нижнем Тагиле (Россия) стартовал этап Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина у женщин. Победительницей первого старта стала спортсменка из Норвегии Марен Лундбю.

Аввакумова – седьмая в общем зачете Кубка мира Россиянка Ирина Аввакумова завоевала итоговое седьмое место в общем зачёте Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина по итогам нынешнего сезона, сообщает сайт Международной федерации лыжных видов спорта (FIS).

Аввакумова заняла пятое место на этапе Кубка мира в Казахстане На этапе Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина среди женщин в Алма-Ате (Казахстан) состоялся второй старт. Российская спортсменка Ирина Аввакумова заняла пятое место.