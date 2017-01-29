Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Федерер6:4, 3:6, 6:1, 3:6, 6:3Надаль
Хоккей  ЦСКА4 : 3 ОТМеталлург
Футбол  Египет0 : 0Марокко
Биатлон  Смешанная эстафета
Хоккей  СКА5 : 3Трактор
Футбол  ПСЖ- : -Монако
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Немец Веллингер победил на этапе Кубка мира по прыжкам с с трамплина, Климов – 11-й

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В Виллингене (Германия) завершился 11-й этап Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина среди мужчин. Победу одержал немецкий спортсмен Андреас Веллингер.

В тройку лучших также попали австрийцы Штефан Крафт и Мануэль Феттнер. Россиянин Евгений Климов показал 11-й результат.

Прыжки на лыжах с трамплина. Кубок мира

 Виллинген (Германия)

Мужчины К-130

1. Андреас Веллингер (Германия) 242,3 балла

2. Штефан Крафт (Австрия) 242,0

3. Мануэль Феттнер (Австрия) 241,0…

11. Евгений Климов (Россия) 214,8…

17. Денис Корнилов (Россия) 201,4…

39. Дмитрий Васильев (Россия) 91,1…

50. Ильмир Хазетдинов (Россия)  71,8

Параллельно в румынском Рашове прошел этап Кубка мира среди женщин. Победила японка Сара Таканаси. Россиянка Ирина Аввакумова заняла седьмое место.

Прыжки на лыжах с трамплина. Кубок мира

Ражнов (Румыния)

Женщины. К-90

 1. Сара Таканаси (Япония) 247,3

2. Марен Лундбю (Норвегия) 241,9

3. Даниэла Ирашко-Штольц (Австрия)  235,4…

7. Ирина Аввакумова (Россия) 212,0…

31. Анастасия Баранникова (Россия) 164,3

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Станут ли сани золотыми? Анонс событий в зимних видах спортаСтанут ли сани золотыми? Анонс событий в зимних видах спортаЧемпионат планеты по санному спорту и россыпь этапов Кубка мира в других видах. Где и за что будут бороться россияне в предстоящий уик-энд?Бронзовый уик-энд. За выходные россияне завоевали две медалиБронзовый уик-энд. За выходные россияне завоевали две медалиПосле нескольких успешных недель минувший уик-энд принес нашим командам в зимних видах спорта всего 2 бронзовых награды.Поляк Стох победил на домашнем этапе Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина, Климов – десятыйВ Закопане (Польша) прошел этап Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина среди мужчин. Его победителем стал польский спортсмен Камил Стох.Аввакумова заняла третье место на этапе Кубка мира в ЯпонииРоссийская летающая лыжница Ирина Аввакумова заняла третье место на этапе Кубка мира в Дзао (Япония).Три А. Ждем медалей Третьякова, Касьянова и ХорошиловаТри А. Ждем медалей Третьякова, Касьянова и ХорошиловаКакие старты в зимних видах спорта, не считая биатлона, ждут нас в эти выходные.Стох одержал третью победу подряд, Климов – 19-йДвукратный олимпийский чемпион Камиль Стох одержал вторую победу на этапе Кубка мира в Висле.Аввакумова заняла шестое место на этапе Кубка мира в СаппороРоссиянка Ирина Аввакумова заняла шестое место на этапе Кубка мира в Саппоро, набрав 207 очков.Возвращение Третьякова и новый старт УстюговаВозвращение Третьякова и новый старт УстюговаЗа чем следить и за кого болеть в зимних видах спорта в эти выходные? Анонс уик-энда от «Советского спорта».Рекорд Устюгова и взлет Хадарина. Чем запомнится минувший уик-эндРекорд Устюгова и взлет Хадарина. Чем запомнится минувший уик-эндОбзор главных событий в зимних видах спорта за последнюю неделю – в материале «Советского спорта».Аввакумова стала третьей на этапе Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплинаВ воскресенье, 8 января, на проходящем в в немецком Оберстдорфе на этапе Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина россиянка Ирина Аввакумова заняла третье место во втором старте.Аввакумова завоевала серебро на немецком этапе Кубка мира по прыжкам с трамплинаРоссиянка Ирина Аввкакумова заняла второе место на этапе Кубка мира по прыжкам с трамплина, который проходит в немецком Оберстдорфе.Поляк Стох выиграл «Турне четырех трамплинов», одержав победу на последнем этапе, Климов – 16-йВ Бишофсхофене (Австрия) состоялся последний, четвертый этап «Турне четырех трамплинов» в рамках Кубка мира по прыжкам с трамплина на лыжах. Победу одержал польский спортсмен Камиль Стох.Крафт выиграл квалификацию на третьем этапе «Турне четырех трамплинов»Представитель Австрии Штефан Крафт показал лучший результат в квалификации на третьем этапе «Турне четырех трамплинов» в Инсбруке.Норвежец Танде выиграл второй этап «Турне четырех трамплинов», Климов – 18-йНа втором этапе «Турне четырех трамплинов» в рамках Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина победу одержал норвежский спортсмен Даниэль Андре Танде. Соревнования прошли в Гармиш-Партенкирхене (Германия).Австриец Крафт победил на этапе «Турне четырех трамплинов» в Оберстдорфе, Климов – 13-йЗавершились соревнования на этапе «Турне четырех трамплинов» в рамках Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина в Обестдорфе (Германия). Победителем стал австрийский спортсмен Штефан Крафт.Аввакумова стала пятой на этапе Кубка мира в Нижнем Тагиле, победила японка ТаканасиВ Нижнем Тагиле (Россия) прошел этап Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина среди женщин. Во втором старте победу одержала японка Сара Таканаси.Аввакумова заняла девятое место на этапе Кубка мира в Нижнем Тагиле, победила норвежка ЛундбюВ Нижнем Тагиле (Россия) стартовал этап Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина у женщин. Победительницей первого старта стала спортсменка из Норвегии Марен Лундбю.Аввакумова – седьмая в общем зачете Кубка мираРоссиянка Ирина Аввакумова завоевала итоговое седьмое место в общем зачёте Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина по итогам нынешнего сезона, сообщает сайт Международной федерации лыжных видов спорта (FIS).Аввакумова заняла пятое место на этапе Кубка мира в КазахстанеНа этапе Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина среди женщин в Алма-Ате (Казахстан) состоялся второй старт. Российская спортсменка Ирина Аввакумова заняла пятое место.Превц выиграл этап Кубка мира в ТронхеймеЛидер общего зачета Кубка мира Петер Превц стал победителем этапа в Тронхейме.
Главные новости
Лыжный спорт
Российский лыжник погиб в горах Монблана
Футбол
Дортмундская «Боруссия» не удержала победу над «Майнцем»
Футбол
Соперник «Краснодара» в ЛЕ «Фенербахче» разгромлен аутсайдером чемпионата Турции
Гандбол
Французы стали шестикратными чемпионами мира
Футбол
Гана обыграла ДР Конго и вышла в полуфинал Кубка африканских наций
Футбол
«МЮ» разгромил «Уиган» в Кубке Англии
Волейбол
Тренер: Бойкот матча волейболистками краснодарского «Динамо» является разовой акцией
Конькобежный спорт
Анна Юракова завоевала бронзу на дистанции 3000 м на этапе Кубка мира в Берлине
Футбол
«Севилья» вдесятером уступила «Эспаньолу»
Футбол
«Локомотив» обыграл «Осиек» в товарищеском матче
все новости
Ирина Аввакумова
Ирина Аввакумовавсе новости
Андреас Веллингер
Андреас Веллингервсе новости
Евгений Климов
Евгений Климоввсе новости