Немец Веллингер победил на этапе Кубка мира по прыжкам с с трамплина, Климов – 11-й
В Виллингене (Германия) завершился 11-й этап Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина среди мужчин. Победу одержал немецкий спортсмен Андреас Веллингер.
В тройку лучших также попали австрийцы Штефан
Крафт и Мануэль Феттнер. Россиянин Евгений
Климов показал 11-й результат.
Прыжки на лыжах с трамплина. Кубок мира
Виллинген (Германия)
Мужчины К-130
1. Андреас Веллингер (Германия) 242,3 балла
2. Штефан Крафт (Австрия) 242,0
3. Мануэль Феттнер (Австрия) 241,0…
11. Евгений Климов (Россия) 214,8…
17. Денис Корнилов (Россия) 201,4…
39. Дмитрий Васильев (Россия) 91,1…
50. Ильмир Хазетдинов (Россия) 71,8
Параллельно
в румынском Рашове прошел этап Кубка мира среди женщин. Победила японка Сара
Таканаси. Россиянка Ирина Аввакумова заняла седьмое место.
Прыжки на лыжах с трамплина. Кубок мира
Ражнов (Румыния)
Женщины. К-90
1. Сара Таканаси (Япония) 247,3
2. Марен Лундбю (Норвегия) 241,9
3. Даниэла Ирашко-Штольц (Австрия) 235,4…
7. Ирина Аввакумова (Россия) 212,0…
31. Анастасия Баранникова (Россия) 164,3