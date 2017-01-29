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«Атлетик» обыграл «Спортинг»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч 20-го тура чемпионата Испании между «Атлетиком» и «Спортингом» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Атлетика».

На 27-й минуте гостей с пенальти вывел вперед Дуйе Чоп. Во втором тайме баскам удалось забить дважды. Сначала отличился Икер Муньяин, а затем Ариц Адурис с пенальти вывел свою команду вперед.

«Атлетик» набрал 32 очка и занимает седьмое место в чемпионате Испании. У «Спортинга» 13 очков и 18-е место.

Чемпионат Испании. Примера

20-й тур

Матч

Атлетик - Спортинг - 2:1 (0:1)

Голы

Чоп 27 (0:1 - пен.). Муньяин 50 (1:1). Адурис 71 (2:1 - пен.).

Состав

Атлетик: Ираисос, Лекуе (Уильямс, 46), Лапорте, Балензиага, Сан Хосе, Боведа, де Маркос, Гарсия (Рико, 90), Беньят (Итурраспе, 72), Муньяин, Адурис

Спортинг: Куэльяр, Бабин (Альварес, 35), Лильо, Аморебьета, Канелья (Бургуи, 77), Кармона, Торрес, Чоп, Лопес, Родригес, Вигуэра (Гомес, 63)

Предупреждения:

Рико, 50; Уильямс, 67; Адурис, 83; Гарсия, 90 - Аморебьета, 29; Канелья, 46; Кармона, 68; Торрес, 85

Судья:

Карлос Клос Гомес (Испания)

Место и дата

29 января 20:30, Сан Мамес, Онлайн-трансляция

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