«Атлетик» обыграл «Спортинг»
Матч 20-го тура чемпионата Испании между «Атлетиком»
и «Спортингом» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Атлетика».
На 27-й минуте гостей с пенальти вывел вперед
Дуйе Чоп. Во втором тайме баскам удалось забить дважды. Сначала отличился Икер
Муньяин, а затем Ариц Адурис с пенальти вывел свою команду вперед.
«Атлетик» набрал 32 очка и занимает седьмое место
в чемпионате Испании. У «Спортинга» 13 очков и 18-е место.
Чемпионат Испании. Примера
20-й тур
Матч
Атлетик - Спортинг - 2:1 (0:1)
Голы
Чоп 27 (0:1 - пен.). Муньяин 50 (1:1). Адурис 71 (2:1 - пен.).
Состав
Атлетик: Ираисос, Лекуе (Уильямс, 46), Лапорте, Балензиага, Сан Хосе, Боведа, де Маркос, Гарсия (Рико, 90), Беньят (Итурраспе, 72), Муньяин, Адурис
Спортинг: Куэльяр, Бабин (Альварес, 35), Лильо, Аморебьета, Канелья (Бургуи, 77), Кармона, Торрес, Чоп, Лопес, Родригес, Вигуэра (Гомес, 63)
Предупреждения:
Рико, 50; Уильямс, 67; Адурис, 83; Гарсия, 90 - Аморебьета, 29; Канелья, 46; Кармона, 68; Торрес, 85
Судья:
Карлос Клос Гомес (Испания)
Место и дата
29 января 20:30, Сан Мамес, Онлайн-трансляция