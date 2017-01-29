«Атлетик» обыграл «Спортинг»

Матч 20-го тура чемпионата Испании между «Атлетиком» и «Спортингом» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Атлетика».

На 27-й минуте гостей с пенальти вывел вперед Дуйе Чоп. Во втором тайме баскам удалось забить дважды. Сначала отличился Икер Муньяин, а затем Ариц Адурис с пенальти вывел свою команду вперед.

«Атлетик» набрал 32 очка и занимает седьмое место в чемпионате Испании. У «Спортинга» 13 очков и 18-е место.

Чемпионат Испании. Примера

20-й тур