Президент испанской Ла Лиги: Система определения взятия ворот стоит слишком дорого

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас прокомментировал ситуацию с незасчитанным голом «Барселоны» в ворота «Бетиса» в матче 20-го тура чемпионата Испании (1:1). Он отметил, что система автоматической фиксации гола не будет использоваться в примере, так как эта технология стоит слишком дорого.

«Технология фиксации гола в чемпионате Испании? Она стоит слишком много денег», - цитирует Тебаса Barcastuff.

Судья не увидел тако-о-ое? Скандал!