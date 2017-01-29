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Президент испанской Ла Лиги: Система определения взятия ворот стоит слишком дорого

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Президент Ла Лиги Хавьер Тебас прокомментировал ситуацию с незасчитанным голом «Барселоны» в ворота «Бетиса» в матче 20-го тура чемпионата Испании (1:1). Он отметил, что система автоматической фиксации гола не будет использоваться в примере, так как эта технология стоит слишком дорого.

«Технология фиксации гола в чемпионате Испании? Она стоит слишком много денег», - цитирует Тебаса Barcastuff.

Судья не увидел тако-о-ое? Скандал!

Матч

Бетис - Барселона - 1:1 (0:0)

Голы

Алегрия 75 (1:0). Суарес Л. 90 (1:1).

Состав

Бетис: Адан, Манди, Дурмиси, Песселья, Пардо (Донк, 69), Себальос, Пиччини, Руис, Петрос (Наварро, 86), Кастро, Алегрия (Лейва, 85)

Барселона: тер Штеген, Матьё, Пике, Динь (Альба, 68), Туран (Роберто, 68), Суарес Д. (Гомеш, 59), Видаль, Ракитич, Неймар, Месси, Суарес Л.

Предупреждения:

Петрос, 67; Кастро, 79 - Пике, 44; Ракитич, 70; Гомеш, 79

Судья:

Алехандро Эрнандес (Испания)

Место и дата

29 января 14:00, Эстадио Бенито Вильямарин, Онлайн-трансляция


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