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«Андерлехт», играя в большинстве со второй минуты, не смог победить «Стандард»

Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Соперник «Зенита» по 1/16 финала Лиги Европы «Андерлехт» дома сыграл вничью с льежским «Стандардом» в матче 24-го тура чемпионата Бельгии - 0:0.

Со второй минуты «Стандард» играл в меньшинстве после удаления защитника Филипа Младеновича. В конце второго тайма соперник «Андерлехта» остался вдевятером, красную карточку получил полузащитник Исхак Бельфодиль.

После 24 игр клуб из Брюсселя занимает второе место в турнирной таблице чемпионата, имея в активе 48 очков. Перед игрой со «Стандардом» «Андерлехт» выиграл в лиге пять матчей подряд. В следующем туре подопечные Рене Вейлера встретятся на выезде с «Локереном». Игра состоится 3 февраля.

Напомним, «Зенит» проведет первый матч с «Андерлехтом» 16 февраля в Брюсселе. Ответная встреча пройдет в Санкт-Петербурге 23 февраля. 

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