Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Федерер6:4, 3:6, 6:1, 3:6, 6:3Надаль
Хоккей  ЦСКА4 : 3 ОТМеталлург
Футбол  Египет0 : 0Марокко
Биатлон  Смешанная эстафета
Хоккей  СКА5 : 3Трактор
Футбол  ПСЖ0 : 0Монако
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Окампос близок к переходу в «Милан»

Источник:  Sky Sport ItalyКомментарии

Полузащитник Лукас Окампос, который принадлежит «Марселю» и выступает за «Дженоа» на правах аренды, может стать игроком «Милана». Об этом сообщают итальянские СМИ.

Как информирует Sky Sport Italia, «Марсель» разрешил аргентинцу пройти медобследование в «Милане». Он также отправится в аренду, если обследование пройдет успешно. При этом у «Дженоа» останется опция выкупа игрока, а у «Марселя» - право на 25% от суммы его следующего трансфера.

В текущем сезоне 22-летний Лукас Окампос провел 17 матчей за «Дженоа» и забил три мяча.

Шишкин перешел в «Краснодар». Таблица трансферов РФПЛ


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Жозе Моуринью: Уход Руни? Я знаю только о том, что нас может покинуть ЯнгГлавный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью не подтвердил информацию о том, что команду покинет нападающий Уэйн Руни. Ранее сообщалось, что Уэйн продолжит карьеру в Китае.Нецид близок к переходу в «Легию»Бывший нападающий ЦСКА Томаш Нецид может стать игроком варшавской «Легии». Об этом сообщают польские СМИ.«Милан» на выезде уступил «Удинезе»Матч 22-го тура чемпионата Италии между «Удинезе» и «Миланом» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Удинезе».Пайе перейдет в «Марсель» за 25 миллионов фунтов«Вест Хэм» и «Марсель» согласовали сумму трансфера полузащитника лондонского клуба Димитри Пайе.Агент: Есть договоренность о переходе Траоре в аренду в «Бешикташ»Дмитрий Селюк, агент нападающего ЦСКА Ласина Траоре, сообщил, что игрок близок к переходу в «Бешикташ» на правах аренды.Ярмоленко может в ближайшее время перейти в клуб АПЛПолузащитник киевского «Динамо» Андрей Ярмоленко может стать игроком одного из клубов английской премьер-лиги. Об этом сообщают британские СМИ.Юрий Белоус: Все лучшие результаты Фарфана были 8-9 лет тому назадБывший советник президента «Локомотива» Юрий Белоус поделился мнением о новичке команды перуанском вингере Джефферсоне Фарфане.Агент: Мельгарехо остается в «Спартаке», чтобы стать чемпионом РоссииАгент футболиста московского «Спартака» Лоренсо Мельгарехо Хуан Апплеярд не подтвердил информацию о том, что его клиент может уйти из клуба в зимнее трансферное окно.Готов ли «Зенит» заплатить за Проппера 20 миллионов евро? Свежие слухиГотов ли «Зенит» заплатить за Проппера 20 миллионов евро? Свежие слухи«Советский спорт» рассказывает о том, что произошло на трансферном рынке РФПЛ за минувшие сутки.Антонио Конте: Я готов принять любое решение ИвановичаГлавный тренер «Челси» Антонио Конте после матча 1/16 финала Кубка Англии с «Брентфордом» (4:0) поделился мнением о ситуации с Браниславом Ивановичем, который может покинуть команду зимой.«Манчестер Юнайтед» согласился продать Руни в Китай«Манчестер Юнайтед» готов продать нападающего Уэйна Руни в Китай в зимнее трансферное окно, сообщает Mirror.Фарфан перешел в «Локомотив». Таблица трансферов РФПЛФарфан перешел в «Локомотив». Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и состоявшихся переходах в зимнее трансферное окно в РФПЛ.Дэйви Проппер: Слухи об интересе «Зенита» меня не так сильно беспокоят, это дело клубовПолузащитник ПСВ Дэйви Проппер прокомментировал информацию об интересе к нему со стороны «Зенита».Гендиректор: Брызгалов и Дьяков с высокой долей вероятности перейдут в «Анжи»Генеральный директор «Анжи» Саид Абдулаев рассказал, что футболисты Сергей Брызгалов и Виталий Дьяков с высокой долей вероятности продолжат карьеру в махачкалинском клубе.«Вест Бромвич» ведет переговоры с «Зенитом» о покупке ЛомбертсаБельгийский защитник «Зенита» Николас Ломбертс может перейти в «Вест Бромвич», сообщает The Sun.«Зенит» после отказа ПСВ продавать Проппера попытается приобрести НобоаПолузащитник «Ростова» Кристиан Нобоа до конца января может перейти в петербургский «Зенит».Иванович забивает напоследок? (видео последнего гола за «Челси»)Иванович забивает напоследок? (видео последнего гола за «Челси»)«Советский спорт» уже рассказывал все подробности того, как российские клубы боролись за возвращение в российский футбол Ивановича.Фарфан, на которого претендует «Локомотив», выложил постер фильма «Железнодорожник»Полузащитник Джефферсон Фарфан выложил в инстаграме постер фильма «Железнодорожник».Оланаре подпишет контракт с ЦСКА на 4,5 годаНападающий китайского «Гуанчжоу Фули» Аарон Оланаре в ближайшие дни заключит соглашение с ЦСКА, сообщает Allnigeriasoccer.«Динамо» летом намерено выкупить Панченко у ЦСКАМосковское «Динамо» не собирается расставаться с нападающим Кириллом Панченко и по окончании сезона планирует воспользоваться опцией выкупа игрока у ЦСКА, сообщил ТАСС главный селекционер бело-голубых Геннадий Голубин.
Главные новости
Футбол
Жозе Моуринью: Уход Руни? Я знаю только о том, что нас может покинуть Янг
Футбол
Защитник «Спартака» Кутин получил серьезную травму на сборе
Футбол
Президент испанской Ла Лиги: Система определения взятия ворот стоит слишком дорого
Лыжный спорт
Российский лыжник погиб в горах Монблана
Футбол
Дортмундская «Боруссия» не удержала победу над «Майнцем»
Футбол
Соперник «Краснодара» в ЛЕ «Фенербахче» разгромлен аутсайдером чемпионата Турции
Гандбол
Французы стали шестикратными чемпионами мира
Футбол
Гана обыграла ДР Конго и вышла в полуфинал Кубка африканских наций
Футбол
«МЮ» разгромил «Уиган» в Кубке Англии
Волейбол
Тренер: Бойкот матча волейболистками краснодарского «Динамо» является разовой акцией
все новости
Марсель
Марселькалендарьстатистика
Дженоа
Дженоакалендарьстатистика
Милан
Миланкалендарьстатистика
Возможные трансферы
Возможные трансферы