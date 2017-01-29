Окампос близок к переходу в «Милан»

Полузащитник Лукас Окампос, который принадлежит «Марселю» и выступает за «Дженоа» на правах аренды, может стать игроком «Милана». Об этом сообщают итальянские СМИ.

Как информирует Sky Sport Italia, «Марсель» разрешил аргентинцу пройти медобследование в «Милане». Он также отправится в аренду, если обследование пройдет успешно. При этом у «Дженоа» останется опция выкупа игрока, а у «Марселя» - право на 25% от суммы его следующего трансфера.

В текущем сезоне 22-летний Лукас Окампос провел 17 матчей за «Дженоа» и забил три мяча.

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