Окампос близок к переходу в «Милан»
Полузащитник Лукас Окампос, который принадлежит «Марселю»
и выступает за «Дженоа» на правах аренды, может стать игроком «Милана». Об этом
сообщают итальянские СМИ.
Как информирует Sky Sport Italia, «Марсель»
разрешил аргентинцу пройти медобследование в «Милане». Он также отправится в
аренду, если обследование пройдет успешно. При этом у «Дженоа» останется опция
выкупа игрока, а у «Марселя» - право на 25% от суммы его следующего трансфера.
В текущем сезоне 22-летний Лукас Окампос провел 17 матчей за «Дженоа» и забил три мяча.
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