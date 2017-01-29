Александр Шаров: В третьем периоде матча против СКА взыграло самолюбие. Стыдно было проигрывать 0:5
Форвард «Трактора» Александр Шаров поделился впечатлениями от выездного матча регулярного чемпионата КХЛ против СКА (3:5).
- В третьем периоде взыграло самолюбие, стыдно было проигрывать 5:0. Мы достаточно много в этом месяце проиграли, надо было уверенности себе придать. Забили три гола, чтобы на следующий матч уже спокойнее выйти. Нам вообще нельзя расслабляться, у нас сейчас все очень плотно на Востоке. Нам принципиально четвертое место занять, потому что тогда мы будем начинать плей-офф дома. Стоит биться за это место, - приводит слова Шарова «Р-Спорт».
Напомним, СКА обыграл «Трактор» со счетом 5:3. По ходу третьего периода армейцы вели 5:0. Дубль оформил Николай Прохоркин, еще по голу забили Вадим Шипачев, Никита Гусев и Евгений Кетов. В составе «Трактора» отличились Иржи Новотны, Кирилл Кольцов и Артем Пеньковский.
Армейцы набрали в 55 матчах 127 очков и остались лидерами Западной конференции. Челябинский клуб занимает в Восточной конференции четвертую позицию, имея в активе 87 очков после 56 игр. В январе подопечные Анвара Гатиятулина провели 12 встреч и одержали в них три победы.
Следующие матчи команды проведут 1 февраля. СКА сыграет в Уфе против «Салавата Юлаева», а «Трактор» примет в Челябинске ЦСКА.
«Дай бог, чтобы не раз в год стрелял». Прохоркин сделал первый дубль за СКА
Матч
СКА - Трактор - 5:3 (2:0, 1:0, 2:3)
Голы:
Шипачёв (Гусев, Белов), 14:14 (1:0 - бол.). Гусев (Белов, Дадонов), 16:11 (2:0 - бол.). Прохоркин (Широков, Рыков), 39:37 (3:0). Прохоркин (Ковальчук, Барабанов), 40:14 (4:0). Кетов (Войнов, Каблуков), 42:18 (5:0). Новотны (Губарев, Кольцов), 47:58 (5:1). Кольцов (Якуценя, Новотны), 53:33 (5:2 - бол.). Пеньковский (Кольцов, Шаров), 55:42 (5:3).
Место и дата
29 января 17:00, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция