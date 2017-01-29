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Защитник «Спартака» Кутин получил серьезную травму на сборе

Источник:  ФК «Спартак»Комментарии

Правый защитник спартаковцев Денис Кутин получил серьезную травму в столкновении с партнером в ходе сегодняшней тренировки в ОАЭ, где сейчас находится команда. Сбор для него закончен досрочно.

Как сообщает официальный сайт «Спартака», футболист прошел обследование в одной из клиник Абу-Даби. Оно выявило у 23-летнего игрока сотрясение головного мозга и частичный разрыв связок правой ключицы. В  дальнейших тренировках на сборе в Эмиратах Кутин участие принять не сможет.

В текущем сезоне 23-летний Денис Кутин провел три матча за первую команду «Спартака» и десять (один гол) – за «Спартак-2» в ФНЛ.

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