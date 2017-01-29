Защитник «Спартака» Кутин получил серьезную травму на сборе
Правый защитник спартаковцев Денис Кутин
получил серьезную травму в столкновении с партнером в ходе сегодняшней
тренировки в ОАЭ, где сейчас
находится команда. Сбор для него закончен досрочно.
Как сообщает официальный сайт «Спартака», футболист
прошел обследование в одной из клиник Абу-Даби. Оно выявило у 23-летнего игрока
сотрясение головного мозга и частичный разрыв связок правой ключицы. В дальнейших тренировках на сборе в Эмиратах
Кутин участие принять не сможет.
В текущем сезоне 23-летний Денис Кутин провел три матча за
первую команду «Спартака» и десять (один гол) – за «Спартак-2» в ФНЛ.
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