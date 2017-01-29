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Самым ценным игроком ЧМ-2017 стал француз Никола Карабатич

Наталья Кузина
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

После финального матча мужского чемпионата мира по гандболу, в котором французы одолели норвежцев 33:26, была названа символическая сборная турнира и самый ценный игрок.

В символическую сборную чемпионата вошли трое норвежцев, два француза, швед и хорват. Самым ценным игроком турнира назван разыгрывающий сборной Франции двукратный олимпийский чемпион Никола Карабатич.

Символическая сборная чемпионата мира-2017:

Вратарь – Венсан Жерар (Франция), правый крайний – Кристиан Бьёрнсен (Норвегия), правый полусредний – Недим Ремили (Франция), разыгрывающий – Домагой Дувняк (Хорватия), левый полусредний – Сандер Сагосен (Норвегия), левый крайний – Джерри Толльбринг (Швеция), линейный – Бьярте Мюрхоль (Норвегия). Самый ценный игрок - Никола Карабатич (Франция).

Лучший бомбардир – Кирил Лазаров (Македония), забивший 50 мячей.

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