Жозе Моуринью: Уход Руни? Я знаю только о том, что нас может покинуть Янг
покинет нападающий Уэйн Руни. Ранее сообщалось,
что Уэйн продолжит карьеру в Китае.
«Есть только один игрок, о возможности ухода
которого я знаю. Это Эшли Янг. Я жду до 31 января, как разрешится ситуация с
ним. Я хотел бы оставить Эшли в команде, но он может уйти, поэтому он не играл
сегодня (с «Уиганом» в Кубке Англии – 4:0)»,
- цитирует Моуринью Goal.com.
Отметим, что в матче с «Уиганом» сыграл и забил
мяч Бастиан Швайнштайгер, который долгое время не играл за первую команду.
«Да, Бастиан остается и будет играть в Лиге
Европы, потому что после ухода Депая и Шнайдерлина у нас стало меньше игроков в
составе», - объяснил тренер.
Ранее сообщалось, что «МЮ» согласился продать Руни в Китай за 160 миллионов евро. Нападающий играет за «Манчестер Юнайтед» с 2004 года. В текущем сезоне Руни провел 16 матчей за «Манчестер Юнайтед» в АПЛ, забил два мяча и отдал пять результативных передач.