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Жозе Моуринью: Уход Руни? Я знаю только о том, что нас может покинуть Янг

Источник:  Goal.comКомментарии

покинет нападающий Уэйн Руни. Ранее сообщалось, что Уэйн продолжит карьеру в Китае.

«Есть только один игрок, о возможности ухода которого я знаю. Это Эшли Янг. Я жду до 31 января, как разрешится ситуация с ним. Я хотел бы оставить Эшли в команде, но он может уйти, поэтому он не играл сегодня (с «Уиганом»  в Кубке Англии – 4:0)», - цитирует Моуринью Goal.com.

Отметим, что в матче с «Уиганом» сыграл и забил мяч Бастиан Швайнштайгер, который долгое время не играл за первую команду.

«Да, Бастиан остается и будет играть в Лиге Европы, потому что после ухода Депая и Шнайдерлина у нас стало меньше игроков в составе», - объяснил тренер.

Ранее сообщалось, что «МЮ» согласился продать Руни в Китай за 160 миллионов евро. Нападающий играет за «Манчестер Юнайтед» с 2004 года. В текущем сезоне Руни провел 16 матчей за «Манчестер Юнайтед» в АПЛ, забил два мяча и отдал пять результативных передач.

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