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Немец Френцель победил на Кубке мира по лыжному двоеборью

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В  Зифельде (Австрия) завершился этап Кубка мира по лыжному двоеборью. Заключительный старт выиграл немецкий спортсмен Эрик Френцель.

Результат победителя - 37 минут и 32,2 секунды. После прыжков с трамплина он был четвертым. В тройку лучших также попали немец Йоханнес Рыдзек и австриец Бернард Грубер.

Лыжное двоеборье. Кубок мира

Зифельд (Австрия)

Третий старт

1. Эрик Френцель (Германия) 37.32,2

2. Йоханнес Рыдзек (Германия) + 30,5

3. Бернард Грубер (Австрия) +1.18,6.

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