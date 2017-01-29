Немец Френцель победил на Кубке мира по лыжному двоеборью
В Зифельде (Австрия)
завершился этап Кубка мира по лыжному двоеборью. Заключительный старт выиграл
немецкий спортсмен Эрик Френцель.
Результат победителя - 37 минут и 32,2 секунды.
После прыжков с трамплина он был четвертым. В тройку лучших также попали немец Йоханнес
Рыдзек и австриец Бернард
Грубер.
Лыжное
двоеборье. Кубок мира
Зифельд
(Австрия)
Третий старт
1. Эрик Френцель (Германия) 37.32,2
2. Йоханнес Рыдзек (Германия) + 30,5
3. Бернард Грубер (Австрия) +1.18,6.
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