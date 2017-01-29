Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Торпедо- : -Спартак
Хоккей / C мячом  Казахстан- : -Россия
Хоккей  Йокерит- : -Динамо Минск
Футбол  Лас-Пальмас- : -Валенсия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Василий Карасев: Несмотря на не лучшую игру в нападении, удалось победить «Цмоки-Минск» за счет защиты

Источник:  БК «Зенит»Комментарии

Главный тренер «Зенита» Василий Карасев подвел итоги встречи с «Цмоки-Минском» в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ (84:56).

– Хорошо, что выиграли, хорошо, что в концовке не было напряженной борьбы, и мы могли посмотреть разные игровые связи. Выиграли за счет защиты, особенно во второй половине, в которой мы пропустили всего 24 очка. Даже несмотря на не лучшую игру в нападении и не особо хороший процент попаданий, нам удалось победить благодаря защите.

– Можно сказать, что это легкая победа?
– Если смотреть на счет – можно сказать, что концовка была легкой, особенно последняя четверть, когда мы вели «+20». Вся первая половина была напряженной, и у нас многое не получалось. Самые больше проблемы были в нападении. Мы совершили очень много промахов, и, зная нашу команду, можно было ожидать такого же и во второй половине. Хорошо, что за счет защиты мы смогли наладить нашу игру, – приводит слова Карасева официальный сайт «Зенита».

Напомним, «Зенит» обыграл «Цмоки-Минск» дома со счетом 84:56. Самым результативным игроком встречи стал Сергей Карасев, набравший 20 очков. У гостей 16 очками отметился защитник Александр Кудрявцев.

Подопечные Василия Карасева после 14 игр занимают четвертое место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ, имея в активе 11 побед и три поражения. Клуб из Минска, выигравший три матча из тринадцати, идет на 11-й позиции.

1 февраля «Зенит» в рамках топ-16 Кубка Европы сыграет в Санкт-Петербурге против «Нижнего Новгорода». Следующий матч в Единой лиге петербуржцы проведут 5 февраля в Риге против ВЭФа. «Цмоки-Минск» 2 февраля встретится в Саратове с «Автодором».

Матч

Зенит - Цмоки-Минск - 84:56

Место и дата

29 января 18:00, СК Юбилейный, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Зенит» обыграл «Цмоки-Минск» в Единой лиге ВТБМатч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между «Зенитом» и «Цмоки-Минск» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча - 84:56 в пользу «Зенита».«Химки» обыграли ВЭФ в Единой лиге ВТБМатч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между ВЭФом и «Химками» завершился победой гостей. Итоговый счет матча - 104:90 в пользу «Химок».ЦСКА обыграл «Астану» в Единой лиге ВТБМатч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между ЦСКА и «Астаной» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 81:63 в пользу ЦСКА.«Енисей» обыграл УНИКС в Единой лиге ВТБМатч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между «Енисеем» и УНИКСом завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 75:66 в пользу «Енисея».«Нижний Новгород» разгромил «Автодор» в Единой лиге ВТБМатч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между «Нижним Новгородом» и «Автодором» завершился убедительной победой хозяев. Итоговый счет матча – 110:68 в пользу «Нижнего Новгорода».Василий Карасев: В серии поражений «Цмоки-Минск» существует скрытая опасность для «Зенита»Главный тренер «Зенита» Василий Карасев поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против «Цмоки-Минск».Единая лига ВТБ назвала участников конкурса данковЕдиная лига ВТБ опубликовала список участников конкурса данков, который пройдет в рамках Матча всех звезд в Сочи.Василий Карасев: Мне уже надоело терпеть отвратительное судейство матчей «Зенита»Главный тренер «Зенита» Василий Карасев поделился мнением о поражении своей команды от «Хапоэля» в Еврокубке (81:97).«Зенит» уступил «Хапоэлю» в Еврокубке, Тулсон набрал 27 очков«Зенит» в матче Еврокубка на выезде уступил иерусалимскому «Хапоэлю» со счетом 81:97 (17:19, 20:22, 22:28, 22:28).«Химки» обыграли «Калев» в Единой лиге ВТБМатч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между «Химками» и «Калевом» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 81:57 в пользу «Химок».«Локомотив-Кубань» на выезде обыграл «Енисей»Матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между «Енисеем» и «Локомотивом-Кубанью» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 85:86.«Нижний Новгород» дома уступил ВЭФу в Единой лиге ВТБМатч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между «Нижним Новгородом» и ВЭФом завершился победой гостей. Итоговый счет матча - 81:74 в пользу ВЭФа.«Зенит» победил «Астану» и набрал больше 100 очков в третьем матче подрядВ матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ «Зенит» в гостях обыграл «Астану» со счетом 105:82.Василий Карасев: «Астана» может создать проблемы кому угодноГлавный тренер «Зенита» Василий Карасев поделился ожиданиями от матча против «Астаны».«Могу играть до 2018-го. А то и дольше». Петербург увидел суперзвезду НБА«Могу играть до 2018-го. А то и дольше». Петербург увидел суперзвезду НБААмаре Стаудмайр летом 2016-го завершил 14-летную карьеру в НБА. Сейчас он игрок «Хапоэля» и заканчивать с баскетболом совсем не торопится.Определены составы команд на Матч звезд Единой лиги ВТБСтали известны составы команд России и мира на Матч всех звезд Единой лиги ВТБ, который пройдет 11 февраля в Сочи.Василий Карасев: Приятно, что «Зенит» обыграл не абы кого, а команду, где играет СтаудмайрГлавный тренер «Зенита» Василий Карасев поделился впечатлениями от победы над «Хапоэлем» в Еврокубке (101:81).Амаре Стаудмайр: «Зенит» – очень конкурентоспособная командаЦентровой «Хапоэля» Амаре Стаудмайр в беседе с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился впечатлениями от поражения в матче Еврокубка с «Зенитом» (81:101).«Зенит» обыграл «Хапоэль» в Еврокубке, Стаудмайр набрал 22 очка«Зенит» в третьем туре топ-16 Еврокубка обыграл израильский «Хапоэль» со счетом 101:81 (25:16, 27:28, 27:18, 22:19).Стефан Маркович: Не сожалею, что не поехал в НБА. Рад тому, чего смог достичь в ЕвропеЗащитник «Зенита» Стефан Маркович, отвечая на вопросы болельщиков, рассказал о своем решении не переезжать из Европы в НБА.
Главные новости
Гол Силвы на 92-й минуте спас «Монако» от поражения в матче с «ПСЖ»
Футбол
«Наполи» не смог обыграть «Палермо» в матче 22-го тура
Футбол
«Реал» разгромил «Реал Сосьедад», забив три безответных мяча
Футбол
«Шапекоэнсе» одержал первую победу после авиакатастрофы
Футбол
Капитан сборной США Майкл Брэдли осудил действия Трампа
Футбол
Определились полуфинальные пары Кубка африканских наций
Футбол
Египет вырвал победу в матче с Марокко и вышел в полуфинал Кубка африканских наций
Футбол
Жозе Моуринью: Уход Руни? Я знаю только о том, что нас может покинуть Янг
Футбол
Защитник «Спартака» Кутин получил серьезную травму на сборе
Футбол
Президент испанской Ла Лиги: Система определения взятия ворот стоит слишком дорого
все новости
Цмоки-Минск
Цмоки-Минсккалендарьстатистика
Зенит
Зениткалендарьстатистика
Василий Карасёв
Василий Карасёввсе новости
Единая Лига ВТБ
Единая Лига ВТБтаблицакалендарьстатистикатексты/новости