Василий Карасев: Несмотря на не лучшую игру в нападении, удалось победить «Цмоки-Минск» за счет защиты

Главный тренер «Зенита» Василий Карасев подвел итоги встречи с «Цмоки-Минском» в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ (84:56).

– Хорошо, что выиграли, хорошо, что в концовке не было напряженной борьбы, и мы могли посмотреть разные игровые связи. Выиграли за счет защиты, особенно во второй половине, в которой мы пропустили всего 24 очка. Даже несмотря на не лучшую игру в нападении и не особо хороший процент попаданий, нам удалось победить благодаря защите.

– Можно сказать, что это легкая победа?

– Если смотреть на счет – можно сказать, что концовка была легкой, особенно последняя четверть, когда мы вели «+20». Вся первая половина была напряженной, и у нас многое не получалось. Самые больше проблемы были в нападении. Мы совершили очень много промахов, и, зная нашу команду, можно было ожидать такого же и во второй половине. Хорошо, что за счет защиты мы смогли наладить нашу игру, – приводит слова Карасева официальный сайт «Зенита».

Напомним, «Зенит» обыграл «Цмоки-Минск» дома со счетом 84:56. Самым результативным игроком встречи стал Сергей Карасев, набравший 20 очков. У гостей 16 очками отметился защитник Александр Кудрявцев.

Подопечные Василия Карасева после 14 игр занимают четвертое место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ, имея в активе 11 побед и три поражения. Клуб из Минска, выигравший три матча из тринадцати, идет на 11-й позиции.

1 февраля «Зенит» в рамках топ-16 Кубка Европы сыграет в Санкт-Петербурге против «Нижнего Новгорода». Следующий матч в Единой лиге петербуржцы проведут 5 февраля в Риге против ВЭФа. «Цмоки-Минск» 2 февраля встретится в Саратове с «Автодором».