Египет вырвал победу в матче с Марокко и вышел в полуфинал Кубка африканских наций
Матч 1/4 финала Кубка африканских наций между
сборными Египта и Марокко завершился победой египтян. Итоговый счет матча – 1:0.
Единственный мяч на 88-й минуте забил
полузащитник аравийского «Аль-Иттихада» Кахраба. В полуфинале египтянам будет
противостоять сборная Буркина-Фасо.
Кубок африканских наций
1/4 финала
Матч
Голы
Абдельмонейм 88 (1:0).
Состав
Египет: Эль-Хадари, Хафез (Абдельмонейм, 63), Хегази, Фатхи, Габр, Эль-Саид, Хамед, Аль-Мухаммади, Салах М., Мохсен (Хассан А., 43)
Марокко: Моханд, Сайсс, Мендил, да Кошта, Бенатиа, Дирар, Фэйр, Буссуфа, Эль Ахмади, Эн-Насири, Бухаддуз
Предупреждения:
Хамед, 9 - нет
Место и дата
29 января 22:00, Стад де Порт-Жантиль, Онлайн-трансляция
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически