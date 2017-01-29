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Египет вырвал победу в матче с Марокко и вышел в полуфинал Кубка африканских наций

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч 1/4 финала Кубка африканских наций между сборными Египта и Марокко завершился победой египтян. Итоговый счет матча – 1:0.

Единственный мяч на 88-й минуте забил полузащитник аравийского «Аль-Иттихада» Кахраба. В полуфинале египтянам будет противостоять сборная Буркина-Фасо.

Кубок африканских наций

1/4 финала

Матч

Египет - Марокко - 1:0 (0:0)

Голы

Абдельмонейм 88 (1:0).

Состав

Египет: Эль-Хадари, Хафез (Абдельмонейм, 63), Хегази, Фатхи, Габр, Эль-Саид, Хамед, Аль-Мухаммади, Салах М., Мохсен (Хассан А., 43)

Марокко: Моханд, Сайсс, Мендил, да Кошта, Бенатиа, Дирар, Фэйр, Буссуфа, Эль Ахмади, Эн-Насири, Бухаддуз

Предупреждения:

Хамед, 9 - нет

Место и дата

29 января 22:00, Стад де Порт-Жантиль, Онлайн-трансляция

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