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Комардина стала единственной россиянкой, которая пробилась в финал квалификации Spb Ladies Trophy-2017

Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

29 января на St. Petersburg Ladies Trophy-2017 прошли матчи второго раунда квалификации.

Из трех российских теннисисток в финал квалификации прошла Анастасия Комардина, обыгравшая Сабину Шарипову из Узбекистана (6:3, 6:4). В следующем круге соперницей 19-летней спортсменки будет Андреа Петкович, победившая ранее австрийку Барбару Хаас (6:3, 6:4).

Другие представительницы России свои матчи проиграли. Екатерина Александрова потерпела поражение от Элицы Костовой из Болгарии (5:7, 1:6), а Валерия Каменская - от хорватки Донны Векич (2:6, 1:6). 

Отметим, последний матч дня, в котором встречались Элизе Мертенс (Бельгия) и Тереза Мартинцова (Чехия), завершился досрочно. При счете 4:6, 6:4, 5:5 чешская теннисистка была дисквалифицирована за оскорбление судьи.

Напомним, матчи основной сетки Spb Ladies Trophy стартуют 30 января. Турнир продлится до 5 февраля. Матчи будут проходить на «СИБУР АРЕНЕ» и в теннисном центре «Динамо». В 2016 году турнир в одиночном разряде выиграла Роберта Винчи, а в парных соревнованиях победили Мартина Хингис и Саня Мирза. 

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