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Капитан сборной США Майкл Брэдли осудил действия Трампа

Источник:  InstagramКомментарии

Полузащитник «Торонто», капитан сборной США Майкл Брэдли выразил несогласие с политикой президента страны Дональда Трампа.

«Несколько часов назад я давал интервью Гранту Уолу (журналисту Sports Illustrated) После 15 минут интервью, которое в основном касалось футбола, он спросил у меня, что я думаю по поводу запрета на въезд в США для мусульман, который инициировал Трамп. Я ответил так, чтобы подчеркнуть, что я хоть и понимаю необходимость принимать меры ради безопасности, нельзя приносить в жертву идеалы и ценности нашей страны.

Я не упомянул о том, как мне грустно и как меня смущает это. Когда Трамп выиграл выборы, я наделся, что Трамп-президент будет не таким, как Трамп-кандидат. Что его ксенофобская, женоненавистническая, нарциссическая риторика будет заменена более на более взвешенный подход и аккуратный подход к тому, как управлять страной. Я ошибался. И запрет на въезд для мусульман – это еще один пример того, что он полностью потерял связь со страной и с тем, как она должна двигаться дальше», - написал Брэдли в своем Instagram.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ, согласно которому запрещается въезд в Соединенные Штаты людей из семи стран с преимущественно мусульманским населением. Это Ирак, Сирия, Иран, Судан, Ливия, Сомали и Йемен.

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