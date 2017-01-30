Капитан сборной США Майкл Брэдли осудил действия Трампа
Полузащитник «Торонто», капитан сборной США Майкл
Брэдли выразил несогласие с политикой президента страны Дональда Трампа.
«Несколько часов назад я давал интервью Гранту Уолу
(журналисту Sports Illustrated) После 15 минут интервью, которое в основном касалось
футбола, он спросил у меня, что я думаю по поводу запрета на въезд в США для
мусульман, который инициировал Трамп. Я ответил так, чтобы подчеркнуть, что я
хоть и понимаю необходимость принимать меры ради безопасности, нельзя приносить
в жертву идеалы и ценности нашей страны.
Я не упомянул о том, как мне грустно и как меня
смущает это. Когда Трамп выиграл выборы, я наделся, что Трамп-президент будет
не таким, как Трамп-кандидат. Что его ксенофобская, женоненавистническая, нарциссическая
риторика будет заменена более на более взвешенный подход и аккуратный подход к
тому, как управлять страной. Я ошибался. И запрет на въезд для мусульман – это еще
один пример того, что он полностью потерял связь со страной и с тем, как она
должна двигаться дальше», - написал Брэдли в своем Instagram.
Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ,
согласно которому запрещается въезд в Соединенные Штаты людей из
семи стран с преимущественно мусульманским населением. Это Ирак, Сирия, Иран,
Судан, Ливия, Сомали и Йемен.