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«Шапекоэнсе» одержал первую победу после авиакатастрофы

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Футбольный клуб «Шапекоэнсе» обыграл команду «Интернасьональ Лажис» (2:1) в матче чемпионата штата Санта-Катарина.

В составе победителей голами отметились Нилтинью и Паулиста, а у гостей единственный мяч забил Энерсионьо.

Эта победа стала первой в официальном матче после авиакатастрофы команды.

Напомним, что трагедия произошла 28 ноября в Колумбии. Самолет, на борту которого находились представители бразильской команды, потерпел крушение. В результате авиакатастрофы 77 человек погибли, пятеро выжили. Футболисты бразильского клуба летели на финал Копа Судамерикана в колумбийский город Медельин, где должны были сыграть против «Атлетико Насьональ». После катастрофы Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) объявила «Шапекоэнсе» победителем Южноамериканского кубка. 

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