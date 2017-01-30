«Шапекоэнсе» одержал первую победу после авиакатастрофы
Футбольный клуб «Шапекоэнсе»
обыграл команду «Интернасьональ Лажис» (2:1) в матче чемпионата штата
Санта-Катарина.
В составе
победителей голами отметились Нилтинью и Паулиста, а у гостей единственный мяч
забил Энерсионьо.
Эта победа
стала первой в официальном матче после авиакатастрофы команды.
Напомним, что трагедия
произошла 28 ноября в Колумбии. Самолет, на борту которого находились
представители бразильской команды, потерпел крушение. В результате
авиакатастрофы 77 человек погибли, пятеро выжили. Футболисты бразильского
клуба летели на финал Копа Судамерикана в колумбийский
город Медельин, где должны были сыграть против «Атлетико Насьональ». После
катастрофы Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) объявила
«Шапекоэнсе» победителем Южноамериканского кубка.