«Шапекоэнсе» одержал первую победу после авиакатастрофы

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«Шапекоэнсе» сыграл вничью с «Жоинвилем» в первом официальном матче после трагедии Футболисты бразильского «Шапекоэнсе» провели первый официальный матч после авиакатастрофы.

Сборная Бразилии обыграла Колумбию в матче памяти «Шапекоэнсе» Сборная Бразилии обыграла команду Колумбии в благотворительном матче, посвященном памяти жертв авиакатастрофы с командой «Шапекоэнсе».

«Дрожал от холода и кричал: «Спасите, не хочу умирать!» Третий выживший футболист «Шапекоэнсе» вратарь Жаксон Фолман впервые рассказал о том, что с ним произошло.

«Шапекоэнсе» в своем первом матче после авиакатастрофы сыграл вничью с «Палмейрасом» Футболисты бразильского «Шапекоэнсе» разошлись миром с действующим чемпионом страны «Палмейрасом» в товарищеском матче, который стал первой игрой для команды из Шапеко после авиакатастрофы, унесшей жизни большинства игроков и членов тренерского штаба клуба.

Выживший футболист «Шапекоэнсе»: Каждую ночь я вижу своих одноклубников Защитник бразильского клуба «Шапекоэнсе» Нету, выживший в авиакатастрофе в Колумбии, рассказал, что в первое время после крушения самолета испытывал проблемы со сном.

«Забил «Барселоне» и подумал, что я – звезда». Кто будет играть в «Шапекоэнсе» 21 января возрожденный «Шапекоэнсе» сыграет первый матч – товарищеский с «Палмейрасом» за неделю до старта чемпионата Бразилии.

Молодежка «Шапекоэнсе» выбила «Сан-Паулу» из юниорского Кубка Бразилии Скоро эти парни станут игроками основного состава.

«Атлетико Насьональ» получил премию честной игры от ФИФА за решение отдать Копа Судамерикана «Шапекоэнсе» В Цюрихе (Швейцария) проходит церемония FIFA Football Awards. Премию честной игры получил колумбийский клуб «Атлетико Насьональ».

Защитник «Шапекоэнсе» поприветствовал новичков команды Защитник бразильского клуба «Шапекоэнсе» Элио Нето, выживший после авиакатастрофы, посетил раздевалку команды и поприветствовал новичков, которые будут представлять основу клуба в предстоящем сезоне.

Самолет с футболистами «Шапекоэнсе» потерпел крушение из-за нехватки топлива Стала известна причина крушения самолета, на борту которого находилась футбольная команда «Шапекоэнсе», сообщает The Guardian.

«Бог дал мне второй шанс». Выживший игрок «Шапекоэнсе» впервые сыграл в футбол Алан Рушел, пообещавший возобновить карьеру после того как выжил в авиакатастрофе, начал воплощать свое желание.

«Шапекоэнсе» вручили Южноамериканский кубок Бразильский клуб «Шапекоэнсе», футболисты которого погибли в авиакатастрофе в Колумбии, получил трофей Южноамериканского кубка, сообщает El Tiempo.

Сборные Бразилии и Колумбии проведут благотворительный матч в память и «Шапекоэнсе» Сборные Бразилии и Колумбии проведут благотворительный матч 25 января в память о жертвах авиакатастрофы с командой «Шапеконсе».

«Шапекоэнсе» начал переговоры с бывшим полузащитником «Алании» Бразильский клуб «Шапекоэнсе» начал переговоры с белорусским полузащитником бразильского происхождения Ренаном Брессаном. Об это в своем аккаунте twitter сообщил журналист Родриго Гулар.

Провал Алекса, возрождение Дуду и возвращение Витиньо. Итоги чемпионата Бразилии «Советский спорт» – об итогах чемпионата Бразилии, и о том, как сыграли известные в России бразильцы.

Фред: В «Шапекоэнсе» у меня были друзья, с которыми мы играли вместе Полузащитник донецкого «Шахтера» Фред сказал, что он был знаком с некоторыми игроками «Шапекоэнсе». Напомним, игроки в этой команды погибли в авиакатастрофе.

«Барселона» предложила «Шапекоэнсе» принять участие в предсезонном турнире Как сообщает официальный сайт «Барселоны», клуб выслал официальное приглашение бразильскому «Шапекоэнсе» с предложением принять участие в предсезонном турнире Кубок Жоана Гампера, который состоится в 2017 году.

«Шапекоэнсе» отказался от трехлетней защиты от вылета из серии А Бразильский «Шапекоэнсе», несмотря на трагедию, которая унесла жизни большинства игроков команды, следующий сезон намерен отыграть на общих условиях.

КОНМЕБОЛ подтвердила, что «Шапекоэнсе» признан победителем Копа Судамерикана Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) подтвердила, что признает бразильский клуб «Шапекоэнсе» победителем Копа Судамерикана. Информация об этом появилась на официальном сайте организации.